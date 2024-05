Szombathelyi KKA–Zengő Alföld Orosházi KC 35–20 (22–9)

NB I B-s női kézilabda-mérkőzés. Szombathely, 400 néző. Vezette: Dáné Rita, Marton Zsófia.

Orosháza: Reszegi – Ludvig 3, Vörös 2, Zavaczki 3, Ács 2, Kenyeres, Rácz. Csere: Bálint (kapus), Baráth, Kostyó 2, Jáhn 1, Péter 2, Petri 2, Leczkési, Bedron 3. Edző: Morva Zoltán. Edző: Morva Zoltán. A Szombathely legjobb góldobói: Pődör R. 6, Pálffy 5, Pődör B. 4, Balogh 4.

Kiállítások: 8, ill. 12 perc. Hétméteresek: 7/5, ill. 4/1.

A házigazdák nagy elánnal kezdték a meccset, 6–0-s állásnál meg is kellett szakítania a játékot Morva Zoltánnak. Az első orosházi találatra a 8. minutumig kellett várni, Ludvig Krisztina talált be. A lendületes hazaiakat nem igazán tudták feltartóztatni a látogatók, így hiába támadtak eredményesebben, a különbség egyre csak nőtt. Negyedóra elteltével gyakorlatilag sort cserélt a vendégcsapat, de ekkor már 16–4-re vezetett a Szombathely. A fiatalok bátran játszottak, olykor szép megoldásokkal vetették észre magukat.

A szünetig eldőlt az érdemi kérdés, ennek ellenére a vasiak mestere továbbra is a kezdő sorát játszatta. Vörös Bettina szerezte a vendégek első találatát a második félidőben, ezzel együtt a különbség toább duzzadt (37. perc: 27–10). A vendégek akkor tudtak eredményesebbek lenni, amikor hazai oldalon is a kevesebbet szereplők voltak a pályán. A végén ismét a fiatalok kaptak lehetőséget az orosháziaknál.

Morva Zoltán: – Gratulálok a szombathelyieknek, nem mindennapi az, hogy egy csapat pontveszteség nélkül nyeri meg az NB I. B-t. Az eredmény túlzó, nem reális a különbséget, de mindenkinek lehetőséget akartam adni az utolsó bajnokin. Köszönöm az elmúlt két évet a játékosoknak, illetve azoknak a kollégáknak, akik segítették a munkám. Sok sikert kívánok a csapatnak a következő szezonban!