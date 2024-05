Vass Víta szülővárosában, Szegeden ismerkedett meg a kézilabdával, úgy 7 éves lehetett, amikor a szülei elvitték egy edzésre. Azóta megjárta többek között a Dunaújváros, az Algyő csapatait is. Ebben az évben az Eszterházy SC gárdáját erősítette a fiatal irányító, ahol vezeti a házi góllövőlistát. Egerben 28 meccsen 112 gólt szerzett a kézilabdázó, aki a következő szezonban már kék-fehérben játszik.

– Mindig is tetszett az a játék, amit Orosháza is képvisel. Emellett rendszerint a tabella első felében végeznek, ami az ott elvégzett munkát is jól igazolja – magyarázta átigazolásának hátterét Víta.

Zavaczki Boglárka távozásával szükség volt egy új irányítóra. Vass Víta képes lehet őt pótolni, dinamikus játékával nagy erőssége lehet a jövő évi csapatnak. Orosházán a feltételek adottak ahhoz, hogy további tapasztalatokat gyűjtsön és előre lépjen a játék minden területén.

– Egyénileg mindenképp szeretnék fejlődni, leginkább a döntéshozatalok terén. Csapatszinten pedig egyértelműen az a cél, hogy minél előrébb végezzünk a tabellán – fűzte hozzá.

Víta, amikor nem kézilabdázik a legtöbb időt a barátaival tölti, sokat játszik a kutyáival is, de szereti lekötni magát olvasással is.