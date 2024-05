Tét nélküli mérkőzésen csapott össze az utolsó fordulóban a Budaörs és a Békéscsaba, ugyanis már korábban eldőlt, hogy a hazaiak a 7. helyen zárnak, az Előre NKSE pedig megőrzi NB I.-es tagságát.

Archív fotó: Moyra-Budaörs A budaörsi Pálos-Bognár Barbarát Bencsik-Giricz Laura támadja

Kukely Klára gólja jelentette az első eseményt a találkozón, majd a budaörsiek a 8. percben átvették a vezetést. Felváltva estek a gólok, de a folytatásban öt percig egyik oldalon sem tudtak betalálni a játékosok. Buday Dániel unta meg először a tanítványai tehetetlenségét és időt kért. Rác Sándor szinte az egész kezdőjét lecserélte, a meccs forgatókönyvében ugyanakkor nem állt be jelentős változás, a Budaörs egy góllal vezetett, a Csaba pedig egyenlített. A hajrá nyitányán lett először kettő a differencia a csapatok között. A 23. percben Rác Sándor kérte magához a játékosait. Mivel a csabai támadások zöme eredmény nélkül zárult, a hazaiak pedig pontosabbnak bizonyultak a csabai kapu előtt, szépen lassan kezdett megugrani a Budaörs. Nem szaggatták meg magukat a csapatok, amolyan gyakorlómeccsnek tűnt a párharc.

A második félidő elején nagyot változott a játék, a Békéscsaba egy 6–1-es (!) nagyszerű sorozattal a háromgólos hátrányból, plusz hármas előnyt kovácsolt, köszönhetően részben az ekkor pályára lépő csapatkapitánynak, Bencsik-Giricz Laurának. Túl sokáig nem örülhetett az eredménynek a Békéscsaba, mert a Budaörs rutinos játékosai révén a második félidő első harmadának végén eltüntette a különbséget. Román Dorina három percen belül kétszer is a kiállítás sorsára jutott, de a Csaba emberhátrányban is vissza tudta venni a vezetést. Fej-fej mellett haladtak a csapatok, a lila-fehérek most már minden görcs nélkül játszhattak, de a szokásos hibák most is gyakran előjöttek. Ennek persze következményei is lettek, mert a hazaiak újra magukhoz tudták ragadni a kezdeményezést. Amikor Szabó Dóra elkezdte fogni a labdákat, ismét beállt egy kisebb fordulat, s immáron a Békéscsaba birtokolhatott előnyt. Nem ez volt az utolsó csavar a mérkőzésen, a budaörsiek nem szerettek volna vereséggel elköszönni a közönségüktől és tettek is ezért, iparkodásuknak lett is eredménye. Innen már nem volt képes visszajönni a Békéscsaba, így vereséggel zárta a rendkívül küzdelmes 2023–24-es bajnoki idényt.

Moyra-Budaörs–Tappe-Békéscsabai Előre NKSE 30–26 (14–12)

NB I.-es női mérkőzés. Budaörs, 770 néző. V.: Bóna, Földesi.

Budaörs: Vártok R. 1 – Vártok T., Schneider, Hudák, Gorilszka 1, Debreczeni-Klivinyi 2, Szabó Anna 3. Cs.: Mistina (kapus), Szekerczés 6, Uhrin 2, Szövérdffy-Szabadfi 2, Gergely-Zsigmond 4, Tóth M. 2, Szabó-Májer 2, Pálos-Bognár 5 (4). Vezetőedző: Buday Dániel.

Békéscsaba: Szabó D. – Horváth G. 1, Török F., Gyimesi 4, Bencsik B. 1, Román, Kukely K. 4. Csere: Csáki 2, Zagar 4, Mayer, Kücükyldiz 5 (3), Szondi 1, Bencsik-Giricz 3, Borbély 1. Vezetőedző: Rác Sándor.

Kiállítások: 2, ill. 6 perc. Hétméteresek: 4/4, ill. 5/3.

Az eredmény alakulása. 8. p.: 4–3. 15. p.: 6–5. 22. p.: 9–7. 25. p.: 11–8. 36. p.: 15–18. 41. p.: 19–19. 47. p.: 23–21. 50. p.: 23–24. 57. p.: 28–25.