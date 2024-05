Kunágotai TE–Csanádapácai EFC 7–2 (4–1)

Vármegyei II./B osztályú labdarúgó-mérkőzés. Kunágota, 60 néző. Vezette: Rubás Zoltán.

Kunágota: Csomós – Kiss Cs., Csatlós (Farkas M.), Veselicz (Sárvári Á.), Farkas F. (Hajdú Á.), Kovács A., Mészár, Lakatos G., Sódar (Pócsik), Sárvári M., Sirkó (Lólé K.). Játékos-edző: Korpa János.

Csanádapáca: Pós A. – Szabó R., Juhász, Balassa, Drozdik, Göcző, Bozsó M., Pós D. (Óvári), Haba (Mazula), Csende, Kasza. Edző: Szikora Pál.

Gólszerző: Kovács A. (9., 20., 22., 72.), Lakatos G. (19., 75.), Farkas F. (51.), ill. Göcző (3.), Bozsó M. (60.).

Korpa János: – Ez a szezon nem úgy sikerült, ahogyan elterveztük. Az utolsó meccs alapján nem itt kellene állni a tabellán, de ilyen a foci. Köszönöm a srácoknak az éves munkájukat!

Szikora Pál: – Szó se róla, csúnyára sikerült a vége.

K. J.

Kétegyházi SE–Lőkösháza KSK 1–5 (1–2)

Kétegyháza, 60 néző. Vezette: Gyebrovszki György.

Kétegyháza: Rostás (Zsilák) – Jova (Gulyás), Veder, Fettik (Sós), Horváth R., Tóth V. (Csányi), Máté (Kovács E.), Varga N., Simonka, Gyulai, Bozsó. Edző: Kiss Tibor.

Lőkösháza: Lőrinc – Pusztai, Balázs M., Boros (Prágai), Susánszki, Szincsák (Takács B.), Komlósi, Kollát (Barna), Kolozsi (Budás), Lakatos, Barthalos. Edző: Botás Attila.

Gólszerző: Fettik (18.), ill. Komlósi (9., 81.), Kollát (21.), Barthalos (60. – 11-esből), Barna (85.).

Kiss Tibor: – Szeretném megköszönni a játékosoknak, vezetőknek és segítőknek az egész éves munkáját, illetve a szurkolóknak a támogatását! Különösen azoknak vagyok hálás, akik a nehéz helyzetekben is kitartottak a csapat mellett. Gratulálunk a Lőkösházának, mindenkinek jó pihenést!

Botás Attila: – Gratulálok a játékosoknak a győzelemhez és a második helyhez! Szíven szerint most mindenkinek adnék egy ezüstérmet, aki nekünk szurkolt és a támogatta a csapatot.

Gále Csaba

Köröstarcsai KSK–Csorvási SK 2–5 (1–3)

Köröstarcsa, 70 néző. Vezette: Hajdú Dávid.

Köröstarcsa: Nagy-Gáspár – Puskás, Petneházi (Hajzer), Farkas Gy., Egri, Hajdú, Keresztesi, Kata (Balogh Á.), Szentpéteri, Vincze Gy., Tusjak. Mb. edző: Farkas Gyula, Vincze Gyula.

Csorvás: Maczák – Gerda V., Csábi, Popovics, Varga A. (Lukács), Gyevi-Nagy (Zahorán), Máriás (Biró), Mazán (Fabulya), Zsiga N., Salka, Bucsek (Rácz). Játékos-edző: Csábi Mihály.

Gólszerző: Puskás (22.), Keresztesi (80.), ill. Bucsek (5.), Gyevi-Nagy (13., 40.), Zsiga N. (58.), Máriás (70.).

Vincze Gyula: –Tudtuk, hogy milyen téttel bír ez a mérkőzés, de sajnos nem sikerült minden játékosunknak bele pörögni. Végül is a féléves munka kijött ezen a meccsen. Gratulálok a vendégeknek!

Tárnyik Tibor technikai vezető: – Biztosan nyertük az idény utolsó mérkőzést. Örülünk annak, hogy a fiatalok is kivették belőle a részüket. Sportszerű ellenfél ellen, jó játékvezetés mellett gyűjtöttük be a három pontot.

B. Kerekes Zsuzsanna

Magyarbánhegyesi FC–Battonyai TK 5–0 (2–0)

Magyarbánhegyes, 100 néző. Vezette: Bakos József.

Magyarbánhegyes: Nagy T. (Németh) – Bozsár (Racs), Kormányos, ifj. Kintner, Tóth Le., Kukla D. (Balázs), Kukla L., Varga P., Matuz P. (Simondán), Szőke (Vágási), Rozsi. Edző: Kintner János.

Battonya: Erdélyi (Oláh) – Varga P., Varga K., Lenti, Sztán (Suhajda), Nagy Gy., Kiss Z., Simon P., Nyári (Káló), Ármán (Kotroczó), Kovács Z. Edző: Szabó József.

Gólszerző: Kukla D. (15., 65.), Matuz P. (41. – 11-esből), Bozsár (61.), Racs (88.).

Kintner János: –Végig magabiztosan, jól játszottunk, ami jó helyzetkihasználással párosult. Köszönjük a szurkolóink egész éves kitartó támogatását.

Szabó József: – Az utóbbi hetek győzelmeinek és a Csorvás sportszerűségének köszönhetően sikerült a bennmaradás, ami a legfontosabb.

Kintner Jánosné

Kaszaper FC–Tótkomlósi TC 3–4 (2–2)

Kaszaper, 350 néző. Vezette: Láza András.

Kaszaper: Bordás S. – Kéri, Garamvölgyi (Mazán), Kasza, Szivák (Péli), Vincze, Fodor, Kis Á., Simon B., Harmati, Bódi. Edző: Kormányos Antal.

Tótkomlós: Fejes – Poljak D., Keszeli, Fazekas (Stranszki), Abonyi, Koleszár, Ondrejó, Isztin, Szabó S. (Paulik), Kovács I., Varga G. Edző: Horváth Henrik.

Gólszerző: Szivák (5., 21.), Vincze (55.), ill. Ondrejó (3.), Fazekas (37.), Abonyi (75.), Varga G. (83.). Kiállítva: Koleszár (55. – utolsó emberként szabálytalankodott).

Kormányos Antal: – Úgy gondolom, hogy ebben a futballszerető közegben felejthetetlen volt megélni ezt a bajnoki címet a játékosoknak és a szurkolóknak egyaránt. Az életemben egy fejezet lezárul, de örökké hálás leszek ezeknek a srácoknak, hogy bajnokként vonulhatok vissza a labdarúgástól. Hajrá Kaszaper!

Horváth Henrik: – Ma nagyon motiváltan léptünk pályára és a szezon legjobb játékát nyújtva nyertünk teljesen megérdemelten a bajnok Kaszaper otthonában, több mint fél órát játszva emberhátrányban. Ritkán látni ebben az osztályban ekkora iramot. Dicséret illeti az egész csapatot, köszönöm a fiúknak és a lelkes szurkolóknak ezt szép délutánt.

Tocseff Zsolt

Az Újkígyós FC–Kevermes SE mérkőzés elmaradt, mert a vendégcsapat nem tudott kiállni. A 3 bajnoki pontot 3–0-s különbséggel az Újkígyós kapja.

Mesterlövészek

35 gólos: Varga Gábor (Tótkomlós)

28 gólos: Komlósi Miklós (Lőkösháza)

23 gólos: Popovics Marcell (Csorvás)

19 gólos: Vincze Alex (Kaszaper)

18 gólos: Kovács Adrián (Kunágota)

17 gólos: Hajdú Bence (Köröstarcsa)

16 gólos: Puporka Elemér (Kétegyháza 8, Kevermes 8)

14 gólos: Kukla Dávid (Kevermes 2, Magyarbánhegyes 11), Puskás Péter László (Köröstarcsa)

13 gólos: Csiernyik Mihály (Újkígyós),

11 gólos: Haba Gergő Dominik (Csanádapáca), Puporka Róbert Elemér (Kétegyháza)

10 gólos: Barthalos Dávid (Lőkösháza), Burkus Róbert (Újkígyós) Matuz Patrik (Magyarbánhegyes), Szivák László (Kaszaper)