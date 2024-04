Érdekesség, hogy a két játékos az elmúlt héten Mexikóban is egymás ellen kezdett. Akkor a 26 éves sárréti versenyző 0:6, 7:6 (7-5), 7:5-tel búcsúztatta ellenfelét. A világranglistán 112. magyar játékos ezúttal is rosszul kezdett, 4:1-es hátrányba került, és végül 40 perc alatt bukta el 6:3-ra az öt brékjátékot hozó nyitó szettet. Maria (46.) a második játszma legelején is elvette Bondár adogatását, és a folytatásban már nem hibázott, így lezárta összecsapást, amely 1 óra 37 percig tartott.

Eredmény: 1. forduló (a 16 közé jutásért):

Tatjana Maria (német, 2.)–Bondár Anna 6:3, 6:2