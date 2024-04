Kecskeméti TE–Optimum Solar-Békési FKC 22–31 (10–15)

NB I. B-s férfi kézilabda-mérkőzés. Kecskemét, 100 néző. Vezette: Dulai Ádám, Pisák Bence Károly.

Békés: TAKÁCS – Kepess 2 (1), HORVÁTH L. 6, Laufer 2, Árpási 3, Mezei 6, Fedor 4. Csere: VÍGH (kapus), Novák Zs., KOVÁCS SZ. 5, Haszilló 2, Novák E. 1, Sütő, Szabó Zs. Edző: Padla József. A Kecskemét legjobb góldobói: Horváth A. 4, Bózsa 4, Csuzi 4.

Kiállítások: 6, ill. 6 perc + Horváth L. z 57. percben kizárva. Hétméteresek: 2/1, ill. 2/1.

A békésiek kezdtek jobban, de 4–2-es vezetésük birtokában kisebb hullámvölgybe került a támadójátékuk. Rendre meggyűlt a bajuk a hazaiak kapusával, Sárközivel, aki bravúrjaival meccsben tartotta az övéit. Társai három góllal fordítottak, és a félidő közepéig Csuzi Milán vezérletével tartották a lépést. Szerencsére a másik oldalon Takács Szabolcs is hozzátette a magáét, negyedórányi játék után pedig elkapta a fonalat a békési együttes, egy négyes szériával 6–10-re módosította az eredményt a 20. percre. Ekkor már Sárközi és az időkérés sem tudta megállítani a látogatókat, akik Haszilló átlövésével 9–15-nél alakították ki a legnagyobb fórt, nem sokkal a szünet előtt.

A második játékrészt is lendületesen kezdte Padla József alakulata. Fedor Bence duplájával az elején nyolc gólra nyílott az olló (12–20) és innen már nem is volt visszaútjuk a házigazdáknak. Becsülettel küzdött a Kecskemét, de az összecsapás utolsó harmada inkább emlékeztetett a felkészülési mérkőzésekére. A vendégeknél ekkor már a fiatalok voltak pályán, akik közül Kovács Szabolcs nyújtott legemlékezetesebbet az öt találatával.

Padla József: – Örülök annak, hogy magabiztos győzelmet arattunk. Amikor koncentráltak voltunk és jó sebességgel kézilabdáztunk, nem hagytunk kétséget afelől, hogy jobb csapat vagyunk. Magabiztos előnyünk birtokában mindenki kellő időt tölthetett a pályán, ezért jár a srácoknak a gratuláció.