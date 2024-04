Swietelsky-Békéscsaba–PTE-Pécsi EAC Mighty Bulls 9–13 (2–5, 2–2, 3–3, 2–3)

OB II-es vízilabda-mérkőzés, 5. csoport, rájátszás a 17–21. helyért, Pécs. V.: Kiss A., Pintér. Békéscsaba: Korcsok N. – Csendes, Puha Z., Dobos 1, Gyebnár, Mucsi 4, Ajtai 3 (1). Cs.: Vozár M. (kapus), Lukácsi S., Dávid 1, Borsos, Tasnádi, Nagy Á. Edző: Fodor Ádám, Ajtai Miklós. Gól emberelőnyből: 3/1, ill. 8/3. Büntetők: 3/2, ill. 1/1.

Az első fordulóhoz képest egy merőben más pécsi alakulat állt ki a csabaiakkal szemben, amely hasonló arányban győzött, mint ahogy a viharsarki egylet tette a február végi szentesi fordulóban.

Swietelsky-Békéscsaba–Szentesi Üdülőközpont 11–18 (3–5, 2–4, 4–4, 2–5)

OB II-es mérkőzés, 5. csoport, rájátszás a 17–21. helyért, Pécs. V.: Kiss A., Varga Zs. Békéscsaba: Vozár B. – Csendes Cs., Dobos 3, Gyebnár, Mucsi, Borsos, Ajtai 6 (3). Cs.: Korcsok P. (kapus), Lukácsi S., Puha Z. 1, Dávid 1, Tasnádi, Nagy Á. Edző: Fodor Ádám, Ajtai Miklós. Gól emberelőnyből: 8/2, ill. 11/7. Büntetők: 3/3, ill. 0/0. Kiállítás cserével: Csendes Cs., ill. Werner.

Miként az első fordulóban, most is sokáig szorosan alakult az eredmény, ám a fordulás után már ezúttal is a szentesiek domináltak a vízben, és nyerték a találkozót, megerősítve vezető helyüket a csoportban.

Fodor Ádám: – A pécsiek egy korábbinál erősebb csapattal álltak ki ellenünk, sebességben alulmaradtunk velük szemben. A hosszú utazást követően nehezen lendült bele a csapat, sőt, egyáltalán nem játszott jól a gárda. A második meccsen sokáig sikerült lassítani a játékot a fiatal és úszástudásban jobb szentesiek ellen, ám egy idő után nyílt az olló, és jött az újabb vereség. Mindkét ellenfelünk megérdemelten nyert ellenünk. Viszont örömteli, hogy egy újabb fiatalt avathattunk a felnőttek között Nagy Ákos személyében.

Az állás: 1. Szentesi Üdülőközpont 18, 2. Swietelsky-Békéscsaba 9, 3. PTE-Pécsi EAC Mighty Bulls 9, 4. Dunaújvárosi Főiskola VE Duna-Via 6, 5. Invictus SC Szolnok 3.