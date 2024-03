A diákolimpia vagy diákbajnokság minden olyan sportág életében kiemelkedő esemény, ahol fontos az utánpótlás. A hét végén Csongrádon rendezték meg a knock-down karate diákolimpia országos döntőjét. A diákolimpiai versenyeken elsősorban az oktatási intézményeket képviselik a versenyzők, de a speciális sportágak esetén a klubok és edzőik vállalják a felkészítést és az edzői feladatokat. Nagy létszám, 73 egyesület 435 versenyzője lépett küzdőtérre, s ez érthetően nagy kihívás elé állította mind a Shihan Brezovai Sándor irányította szervezői és rendezői gárdát, mind a nagy létszámú bírói kart. A versenyen elsősorban a kyokushin karatéhoz tartozó harcművészek álltak csatasorba, de más irányzatok képviselői is vállalták a megmérettetést. Az ilyen jellegű versenyek azért is fontosak, mert a több szervezetre osztódott kyokushin karate tagjai találkozhatnak és küzdhetnek a más szervezethez tartozókkal is.

Knock-down karate diákolimpia



A diákolimpián a Békés Megyei Harcművész Szövetség három klubja vett részt. Ahogyan az edzők, Zsiga Zsolt, Gyenes Sándor és Szabó Ferenc mesterek elmondták, minden versenyző megállta a helyét, méltóan ehhez a kemény küzdelmet és szabályrendszert jellemző irányzat hagyományaihoz. A Békés vármegyeiek 6 arany, egy ezüst és 10 bronzérmet hozhattak haza.

Békés vármegyei eredmények. KATA (formagyakorlat). Junior leány: 1. Fábián Lara (Békéscsabai Andrássy gimn. – Orosházi Okkszk SE Zsiga Fight), 3. Óvári Lianna Magdolna (Gyulai kat. gimn. – Samuray Kyokushin Karate SE Gyula). Serdülő fiú: 1. Fábián Tamás (Jankay iskola Békéscsaba – Zsiga Fight), 3. Torzsa Ákos (Sarkadi iskola Kossuth utcai székhelyintézmény – Nintai KKSE Sarkad). Gyerek II. korcsoport: 1. Alzubi Yahya (Orosházi Táncsics gimn. – Zsiga Fight).

KUMITE (küzdelem). Junior. 75 kg: 1. Kollát Zétény (BSZC Nemes Tihamér Techn. Békéscsaba – Nintai Sarkad). 85 kg. 3. Árgyelán Levente (BSZC Trefort Ágoston Techn. 65 kg: 3. Molnár Mercédesz (Göndöcs kat. techn. Gyula – Samuray Kyokushin Karate SE Gyula). Serdülő. 45 kg: 3. Torzsa Ákos (Sarkadi iskola Kossuth utcai székhelyintézmény – Nintai Sarkad). 65 kg: 3. Pribojszki Zsombor (Dobozi iskola – Samuray Kyokushin Karate SE Gyula), 3. Szalai Brendon (Péter András Gimn. Szeghalom – Nintai Sarkad). 55 kg: 3. Kovács Viktória (Magvető Református isk. – Nintai Sarkad). Gyerek I. kcs. 25 kg: 1. Rácz Izmael (Mezőgyáni isk. – Nintai Sarkad). 45 kg: 1. Györki Zsolt (Orosházi Református isk. – Zsiga Fight). Gyerek II. kcs. 45 kg: 3. Potra Zsombor (Sarkadi isk., Gyulai úti th. – Nintai Sarkad), 3. Szokolai Bence (Orosházi Ref. isk. – Zsiga Fight). +50 kg: 2. Alzubi Yahya.