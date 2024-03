Füzesgyarmati SK–FC Dabas 2–4 (1–0)

NB III.-as labdarúgó-mérkőzés. Füzesgyarmat, 160 néző. Vezette: Takács Ákos (Tőkés Róbert, Vilmányi Simon).

Füzesgyarmat: Fildan – Soós, Csáki, Bódis, Mező – Jónyer, Kis Sz., Schmidt, Szakács – Szabó B. (Achim, 80.), Sándor. Vezetőedző: Szabados Tamás. Szakmai koordinátor: Boros Tibor.

Dabas: Berta – Molnár B., Jancsó, Forrai (Forgács, 68.), Kiss Á. (Mayer, 86.) – Dudás, Knolmár (Molnár Z., 80.), Földeák (Kócsa, 80.), Kotroczó – Józsa, Lettner. Vezetőedző: Tóth László.

Gólszerző: Mező (38.), Schmidt (47. – 11-esből), ill. Józsa (63. – 11-esből), Knolmár (79.), Kiss Á. (81.), Lettner (90.). Kiállítva: Csáki (63. – kezezésért).

Mező Péter góljánál még a gyarmatiaknak állt a zászló.

Fotó: Bencsik Ádám

Már az elején kimaradt egy hazai ziccer, és a folytatásban is a gyarmatiak elképzelései szerint alakult a mérkőzés menete. A gólra a 38. percig kellett várni, amikor is Kis Szabolcs balról tekert a hosszúra egy szabadrúgást, ahol Mező érkezett menetrendszerűen, és közelről bevette a dabasiak kapuját. Gyors hazai találattal indult a második félidő is, a 47. minutában Kis Szabolcsot buktatták a büntetőterületen belül, a 11-es pontra letett labdát azután Schmidt értékesítette. Negyedórát érezhették kényelmes helyzetben magukat a sárrétiek, a 63. percben ugyanis Csáki ütött kézzel a kapuba tartó labdába, amiért kiállították, a „halmazati” tizenegyest pedig Józsa rúgta a hálóba. A folytatásban saját térfelére húzódva óvta az eredményt a hazai együttes, a meccs hajrájához érve belehibáztak, így nem kerülhették el a dabasiak fordítását. A végén futott az eredmény után a Gyarmat, Sándor révén egalizált is a 89. minutában, de a játékvezető les címen nem adta meg a találatot, az ellenakcióból pedig Lettner állította be a végeredményt.

Jó: Bódis, Schmidt, Soós, ill. Józsa, Lettner, Kiss Á., Dudás.

Boros Tibor: – A büntető előtti felelőtlen labdavesztés olyan láncreakciót indított el, ami egy megnyert mérkőzésnek a csúfos elvesztését eredményezte.