Igyekezett az utolsó szalmaszálat megragadni a Swietelsky-Békéscsaba, de nem úgy kezdődött a mérkőzés, ahogy a vendégek azt elképzelték, hiszen Joaquim Vilvert ütéseire nem volt ellenszerük. Tóth Gábor nagyon hamar, 8:3-as és 11:4-es kaposvári vezetésnél is kikérte az idejét. A házigazdák korán tekintélyes előny birtokába jutottak, a csabaiak védekezése hagyott kívánnivalót maga után. A vendégek edzője hiába változtatott két poszton is, a hazaiak nagy szorgalommal gyártották a pontokat és a játszma derekán már tíz volt közte. A hazaiak kicsivel több mint 20 perc elteltével jutottak szettlabdához, összesen 13 lehetőségük volt és Szedmák Réka egy sánccal le is zárta ezt a játékot.

Bár jobban kezdte a második játszmát a Békéscsaba, Szedmák Rékáék rátapostak a gázpedálra így 8:5-ös hazai vezetésnél megint csak Tóth Gábornak kellett elbeszélgetnie a játékosaival. A somogyiak erőtől, önbizalomtól duzzadó játékkal rukkoltak ki, a csabaiaknál pedig akadozott a gépezet. A vendégeknél Pintér Andrea tartotta a lelket együttesében, rövid időn belül négy pontot is szerzett, a 13. egy látványos ász volt. Margarita Stepanenko a játszma derekán jegyezte a mérkőzésen az első pontját. Ott loholt ellenfele nyomában a BRSE, de a somogyiak mindig vissza tudták állítani a hárompontos különbséget. Vincent Lacombe csapata 20:18-as vezetésénél először kért időt a meccsen, érezte, hogy a Csaba még veszélyes lehet együttesére. A BRSE négy egymást követő ponttal ki is egyenlített, ám nem sikerült megragadni az esélyt, mert a somogyiak egy 4:0-s rohammal kiharcolták a játszmalabdát, majd a következő labdamenetben a brazil Dias da Silva egy leütéssel a második szettet is behúzta.

A KRNRC uralta a harmadik játszma elejét is, amikor már 9:6-ra vezetett, Tóth Gábor kénytelen volt magához hívnia játékosait. A lányok meg is rázták magukat és egy 7:0-s sorozattal megfordították az eredményt. A somogyiak persze nem hagyták annyiban, megkezdték a felzárkózást és 17-nél beérték vendégeiket. A hajrában sikerült visszavenniük a vezetést, a csabaiak pedig már nem tudtak újítani, az utolsó három labdamenet a sárga-feketéké lett, akik történetük során először megérdemelten vívták ki a finálés szereplést.

Az egyik fél három győzelméig tartó elődöntőt 3–0-ra a Kaposvár nyerte.

Tóth Gábor: – Borzasztóan csalódott vagyok és sajnálom, hogy így alakult. A legnagyobb bajom, hogy nem tanultunk semmiből, az élet pedig olyan, hogy ilyenkor jön a következmény. Ha az ember sorozatosan fejjel megy a falnak, akkor egy idő után a fal győz. A kikényszerített helyzetekből nem azokat a megoldásokat választottuk, amiket kellett volna és másfél szettig szenvedtünk a fogadással. Nem tudtuk a centereinket játékba hozni megfelelően. Az összes döntő pillanatban hibáztunk, a második szettben húsz húsz után, huszonkettő huszonkettőnél a harmadikban, amit nem lehet túlélni.

Kaposvári NRC–Swietelsky-Békéscsaba 3:0 (11, 20, 22)

Extraliga női mérkőzés, elődöntő, 3. találkozó. Kaposvár, 410 néző. V.: Szabó P., Bátkai-Katona Ágnes. Kaposvár: Radnai Luca 2, Dias 14, Hurst 9, Vilvert 12, Martin, Szedmák 21. Csere: Rády (liberó), Nicolai. Godó. Vezetőedző: Vincent Lacombe.

Békéscsaba: Paszkova-Kaneva 3, Kump 4, Stepanenko 11, Glemboczki 11, Pintér A. 7, Kotormán. Csere: Molcsányi, Kertész (liberók), Aydinogullari, Becic, Strumilo 4. Vezetőedző: Tóth Gábor.

Az eredmény alakulása. 1. szett: 8:3, 16:6, 24:11. 2. szett: 5:4, 10:6, 13:11, 20:16, 20:20, 24:20. 3. szett: 6:6, 9:6, 9:13, 12:15, 17:18, 20:19, 24:22.