Békéscsabán kevesen gondolták – nem lebecsülve az ellenfelet –, hogy az Újpesti TE ennyire feladja majd a leckét a női Extraliga tavalyi ezüstérmesének. Figyelmeztető jelek azért voltak, a szezon második összecsapásán a csabaiak egy szettet elbuktak a fővárosban. A 3:0-s csabai siker ellenére a negyeddöntő első, békéscsabai mérkőzése sem volt sétagalopp, amely a nagy – így például a BRSE első szettben produkált szinte példátlan 14:0-s – sorozatokról marad emlékezetes. Az első budapesti párharc is három szettig tartott, igaz, azt a hármat mindenki meglepetésére a lila-fehérek nyerték, eldöntve ezzel azt is – hiába remélték a csabaiak, hogy elegendő lesz három mérkőzés az elődöntőbe jutáshoz –, hogy szükség lesz még egy negyedik párharcra is. Vasárnap a Békéscsaba győzött 3:0-ra, így megtartotta a pályaelőnyét, szerdán pedig az a cél, hogy pontot tegyenek a negyeddöntő végére. Azzal persze Tóth Gábor vezetőedző és a csapata is maximálisan tisztában van, hogy ehhez még a vasárnapinál is kiegyensúlyozottabb játékra lesz szükség, mert abban biztosak lehetnek, hogy Horváth András lányai ki akarják kényszeríteni a döntő, ötödik csatáját.

Szerdán rendezik meg a Swietelsky-Békéscsaba–Újpesti TE női röplabda Extraliga negyeddöntő negyedik felvonását

Fotó: Imre György-archív

Békéscsabán fél szemmel már a szombati maribori Közép-európai Liga elődöntőre figyelnek, ahol a horvát HAOK Mladost Zagreb ellen kell felvenni a küzdelmet. Először azonban az UTE ellen kell sikeresnek lenni, hogy majd egy jelentős önbizalomfröccsel kelhessenek útra Szlovénia felé. No, és persze – előretekintve – az sem mindegy, hogy a jövő hetet már csak a következő nagy feladat, a Vasas Óbuda elleni Magyar Kupa-fináléra való felkészülésnek szentelhetik-e, vagy még előtte le kell játszani a negyeddöntő utolsó, mindent eldöntő ütközetét.

A csabaiak várhatóan teljes kerettel utaznak a fővárosba, a hazaiaknál ugyanakkor hiányozni fog a vasárnap Békéscsabán súlyosnak látszó sérülést szenvedő csapatkapitány, Boskó Ágnes.

A szerdán 19 órakor kezdődő mérkőzést – melyet a Hunvolley.tv is közvetít – Jámbor Tamás és Szarka Tamás vezeti.