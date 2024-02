Székudvari SC–Füzesgyarmati SK 1–1 (1–1)

Felkészülési labdarúgó-mérkőzés.

Füzesgyarmat: Zsibrita – Szabó M., Mező, Csáki, Soós, Jónyer, Schmidt, Dlehány, Szakács, Szabó B., Sándor. Játszott még: Fildan, Bódis, Kis Sz., Achim, Béres. Vezetőedző: Szabados Tamás. Szakmai koordinátor: Boros Tibor.

Gólszerző: Toca (60.), ill. Soós (78.).

Az első félidőben úgy tűnt, hogy a füves talaj még szokatlan a csapatok számára. Mezőnyjátékkal teltek a percek, komolyabb helyzet nélkül. Szünet után a gyarmatiaknál pályára léptek a rutinosabb játékosok is. Ezzel sikerült maguk javára billenteni a kezdeményezést. Több esetben jutottak el ziccerig is, ennek ellenére a székudvari szerezte meg a vezetést az egykori gyarmati védő, Toca Bogdan 25 méteres szép szabadrúgásából. Ezt követően is a sárrétiek maradtak támadásban és a meccs utolsó negyedórájához érve sikerült egyenlíteniük, amikor egy kijátszott akció végén Soós passzolt a kapuba. Több meccslabdájuk is volt a végén, de még egy méterről is csak a kapufát találták el.

Boros Tibor: – Az első félidőben sok érdemleges nem történt, a másodikban már eljutottunk helyzetekig, de ezek kihasználásával hadi lábon álltunk.