Kosárlabda A Békéscsabai KK férficsapata (edző: Jancsika Árpád) felkérést kapott az NB I. B osztály Zöld csoportjában való szereplésre, ahol az őszi szakaszt a tizedik helyen zárta.

Labdarúgás A Békéscsaba 1912 Előre labdarúgócsapata 19. helyen végzett a 2022–23-as bajnok­ságban, és kiesett az NB II.-ből. A 2023–24-es NB III.-as ­pontvadászat őszi szezonja után vezeti a ­bajnokságot, a Körösladányi MSK a 3. helyen áll.

Légtorna Bronzérmes lett Rácz Regina az olaszországi rúdsport- és légtorna-Európa-bajnokságon a junior B karika amatőr kategóriában. Klubtársai közül Oláh Fruzsina 6. a junior A karika amatőr kategóriában (mindannyian a Sportolj Békés Megye SE versenyzői, edző: Varró Renáta). Bácskay Adél a junior B silk profi kategóriában 7. lett. A POSA légtornavébén Rácz Regina negyedik helyezett lett.

Lovassport Papp János, a Mezőhegyesi Ménesbirtok SE hajtója 30. lett a Hollandiában megrendezett négyesfogathajtó-Eb-n.

Motorsport Az orosházi Zanócz Noel – aki az olaszországi Chietiben található Pardi Reacing Scuola Cross versenyzője, a romániai FIM junior világbajnokságon a 9. helyet szerezte meg.

Röplabda A Békéscsabai RSE (vezetőedző: Tóth Gábor) női csapata az Extraligában és a Magyar Kupában is ezüstérmes lett a 2022–23-as szezonban, az új kiírásban az őszi mérkőzések után a 2. helyen áll az Extraliga alapszakaszában. Története során harmadszor elhódította a Közép-európai Ligát. A CEV-kupa tavalyi kiírásában a legjobb nyolc közé jutásért esett ki a BRSE, ősszel pedig már nem jutott be a 16 közé.

A Békéscsabai RSE négy fiatalja, Fekete Ramóna, Nánási Zoé, Gajdács Lina, Matuska Orsolya is tagja volt a részben békéscsabai rendezésű U17-es Európa-bajnokságon szereplő magyar válogatottnak, és csoportjukban az 5. helyen végeztek. A szegedi U19-es világbajnokságon – melyen a békéscsabai Gergácz Olga is pályára lépett – a 15. helyet szerezte meg a magyar válogatott. A felnőtt-Európa-bajnokságon szerepelt magyar válogatottnak négy békéscsabai – Pintér Andrea, Kump Alíz, Kertész Petra és Glemboczki Zóra – tagja volt.

Sotokan karate Az ob-n Kerti Kelemen, Ruzsinszki Balázs, Neumann Fábián, Müller Márton, Bagi Ádám, Körösparti Zsombor, Tóth Zalán, Gulyás Zétény és Bagosi Marianna (mind Szarvasi Harcművész Egyesület) is győzött. A győri 14. SKIF (sotokan karate) világbajnokságon a szarvasi Bagi Ádám az utánpótláskorúaknál bronzérmes lett. Az A. J. K. A. sotokan karate országos bajnokság Békés vármegyei győztesei: Torma Béla (Heian karate Egyesület, Gyula, +18 évesek), aki formagyakorlatban és küzdelemben is győzött, Tamás Zita (Heian, 1316 évesek), Baracsi Zalán, Csibi-Bagi Trisztán, Ecker Gerda (mind Kohai, 11-12 évesek), Szabó Imre (Kohai, 9-10 évesek), Bene Magor (Kohai, 6-8 évesek), a Kohai gyermekcsapata (Bene Magor, Ardeleán Zsombor, Csibi-Bagi Trisztán), Borzsák Bálint (Gyulai KE, 13-16 évesek).

Sportlövészet A szarvasi Sutyinszki István tereplövészetben csapatban ezüstérmes, egyéniben hetedik lett a lengyelországi apróvadvadászati stílusban megrendezett Hunter Field Target Európa-bajnokságon. A field target Eb-n Bulgáriában csapatban a 4., egyéniben a 29. helyen zárt.

Súlyemelés Mitykó Veronika (Békéscsabai Súlyemelő és Szabadidő Sport Egyesület, edző: Bökfi János) az 5. helyen végzett összetettben a jereváni felnőtt-Európa-bajnokságon. Mitykó szakításban aranyérmes lett a bukaresti U23-as kontinensbajnokságon. Lökés­ben 6., összetettben 4. lett. Ugyanő élete első felnőtt-világbajnokságán, Szaúd-Arábiában összetettben a 11., a dohai grand prix-en pedig a 6. helyen végzett. Az ugyancsak békéscsabai Nagy Zsolt hat országos csúcsot javított­ meg a kisinyovi U17-es Eb-n. Bökfi János versenyzője­ szakításban, lökésben­ és összetettben is a 4. helyen végzett­.

A junior ob-n Garamvölgyi Kasszandra, Nagy Zsolt, Mórocz Noémi és Fekécs Noel aranyérmes lett. Az ifjúságiaknál Fekécs Gergő, Nagy Zsolt és Mórocz Noémi, a serdülőknél Fekécs Noel lett első az ob-n. A felnőtt országos bajnokságon Mitykó Veronika, Fekécs Noel és Nagy Zsolt állhatott fel a dobogó tetejére. Nagy Zsoltot és a Fekécs testvéreket tavaszig a békési Balog János, onnantól a békéscsabai Bökfi János készítette fel.

Taekwondo Tizenöt aranyérmet szereztek a Békés Megyei Harcművész Szövetség versenyzői a veszprémi taekwondo országos bajnokságon. Győzött Tóth Roland, Tóth Lia Kinga (Spárta, edző: Rusz István), Tamás Boglárka, Málik Csaba és Cseresznyés Lea (mindkettő Magyarbánhegyesi Corvin Taekwon-do Klub, edzők: Tamás Tímea, Priskin Ferenc, De Nusso Ricardo), Mezei Nikolett, Mezei Tamás (mindkettő Barátság SE Battonya, edző: Rádai Imre, Rádai Roland), Bessenyei Domos két számban, Szebeni Zsófia, Tímár Nándor és Kovács Szabolcs (mind Szarvasi Taekwon-do Klub, edzők: Tóth István, Détár Előd, Bessenyei Ferenc), Nagy-Benkő Dániel (TÉT, edző: Máté Tibor). A finnországi Eb-n Bessenyei Domos az ifiknél ezüst-, a battonyai Rádai Imre a felnőtteknél bronzérmet szerzett. Mezei Nikolett három kategóriában is szerepelt, de egyikben sem lett dobogós, csapat-speciálerőtörésben 4. lett. A WT taekwondo a JALTE WT taekwondocsapatából Gyuricza Ádám a junior A korcsoportban, Sutóczki Nándor a B-ben. Felkészítő: Gyuricza Imre.

Teke A Gyulai SE-DIG BUILD csapata az 5. helyen zárt az NB I.-es bajnokság Keleti csoportjában a 2022–23-as kiírásban. A 2023–24-es bajnokság őszi felvonása után a 3. helyen áll a csapat.

Tenisz Mokán István Damján, a Viharsarok Tenisz Alapítvány (edző: Hankó Bálint) versenyzője részt vett a csehországi U14-es Európa-bajnokságon. Ugyanő a magyar bajnokságot megnyerte a korosztályában, mint ahogyan az U14-es korosztály mesterversenyét is.

Úszás Zsilinszki Orsolya, a Békéscsabai Előre Úszó Klub versenyzője az Argentínában megrendezett hallássérültek 6. úszó-világbajnokságán hét számban versenyzett, mindegyikben döntőbe jutott és mindegyikben egyéni csúcsot ért el. Legjobb eredménye: 200 méter mellen egy 4. hely.

Vívás Petrovszki Áron, a békéscsabai Alföld Vívó Akadémia képviseletében az újonc- és a serdülőkorosztályban is megnyerte az Olimpici országos bajnokságot.



Sportlövészetben Sutyinszki István jegyzett jó eredményeket.

Az idén három döntőt vívó Swietelsky-Békéscsaba idén megnyerte a Közép-európai Ligát