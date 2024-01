Hogy miként teljesítettek és milyen gondokkal küszködtek az őszi idény során, arról Lós István edző beszélt lapunknak.

– Az elvárásoknak megfelelően szerepelt a csapat, a vezetőség azt szerette volna, ha a középmezőnyben végez a Hunyadi, aminek sikerült eleget tenni, jelen állás szerint még a dobogó is elérhető távolságra van. Teljesen így sem lehettem elégedett, mivel több is volt a csapatban, de az eltiltások, sérülések és a helyzetkihasználásunk gyakran hátráltatott minket a három pont megszerzésében – fogalmazott a tréner, aki a pályán játékosként is segítette a gárdát.

A legkomolyabb gondot a Hunyadi háza táján a súlyos sérülések jelentették az évad során. Dernovics Tamás, Olasz Imre, Gombár Erik, Bakró Géza és Balogh Martin is térdsérüléssel bajlódott, illetve többek közülük jelenleg sem hadra foghatók.

– Sajnos három játékosunk bajlódik keresztszalag-szakadással, rájuk még hosszú rehabilitáció vár, mire újra számíthatunk rájuk. Emiatt a viszonylag mélyebb keretünk teljesen odaveszett, sokszor csupán egy-két cserével tudtunk kiállni az aktuális mérkőzéseken. Amint felépülnek a sérültjeink, sokkal könnyebb helyzetben leszünk. Akár még versenyhelyzet is kialakulhat a csapatba kerülésért, ami kifejezetten jót tenne – hangsúlyozta Lós István.

Az edző pozitívumként emelete ki a csapata erőnlétét és küzdeni tudását, ami többször is átsegítette a nehézségeken.

– A felkészüléssel abszolút elégedett voltam, elvégeztük a szükséges munkát és ez a meccseinken is visszaköszönt, nem voltak erőnlétbeli problémáink a mérkőzések hajrájában. A küzdeni tudásunkat is többször sikerült megvillantanunk, gondolok itt a Doboz elleni meccsünkre, ahol vert helyzetből tartottuk itthon a három pontot, vagy a Mezőmegyer ellen, ahol szintén visszajöttünk a meccsbe, igaz ott csak döntetlenre volt elég az akarásunk – fűzte hozzá a témához.

A másik végletnek a fegyelmi helyzetet nevezte, illetve az ellenfél kapuja előtti pontatlanságot.

– Az eltiltások miatt kicsit mérges vagyok, magamra különösen, ugyanis a Kondoros ellen ha nincs a második sárga lapom, biztosan ponttal vagy pontokkal távozhattunk volna. Ugyancsak fájó volt, hogy hazai pályán nem sikerült legyőznünk a Szabadkígyóst, pedig rengeteg helyzetet dolgoztunk ki, csak éppen nem voltunk elég higgadtak a befejezéseknél. Szerencsére akadt bőven jó teljesítmény is, ami kompenzálta ezeket – ecsetelte a játékos-edző.

A pontvadászattal kapcsolatban annyit fűzött hozzá, hogy régen volt már ilyen egységes, kiegyensúlyozott a mezőny. Ez alól csak egy-egy csapat kivétel.

– A Kondoros és a Mezőmegyer egy kicsit a mezőny előtt jár, a Mezőkovácsháza pedig sajnos még mindig nem lépett rá a megfelelő útra, de a kitartó munka ott is meghozhatja a gyümölcsét! A kiegyenlített erőviszonyok miatt szinte minden mérkőzés háromesélyes, ezért nincs idő hátradőlni, az összes meccsen topon kell teljesíteni – foglalta össze az őszi tapasztalatait.

Megtudtuk még, hogy a Hunyadi játékosai számára január 22-ig tart a téli pihenő, a teremkupa orosházi selejtezője jó közös átmozgatást és ráhangolódást jelentett a fiúk számára. Az alapozó munka kezdetben heti két edzést jelent, ami később három tesztmérkőzéssel bővül a hétvégéken.

Házi góllövőlista

6 gólos: Virág Imre

3 gólos: Lós István, Olasz István, Szűcs Damján Róbert, Tasi Kristóf

2 gólos: Balázs Milán, Csipai Márk, Szécsi Rajmond

1 gólos: Pecznik Péter