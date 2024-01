Id. Surman Zoltán – aki amatőr és profi ökölvívóként is sportolt, ma pedig a róla elnevezett klub vezetője és edzője – is megszenvedte az előző éveket, több komolyabb betegségen esett át, amelyek azonban már a múlté.

– Tavaly megkezdtük a megmaradt kis csapattal a versenyzést – mondta id. Surman Zoltán. – Öten lettek ötödikek és egy versenyző léphetett a dobogó harmadik fokára az országos bajnokságon. Érdekes és egyben biztató, hogy az ötödik helyen végzett versenyzőink szinte mindegyike megosztott pontozással maradt alul, tehát nem sok híja volt, hogy dobogóra állhassanak. Ez mindenképpen biztató a jövőt tekintve, hiszen egy viszonylagosan friss csapatról van szó, amelynek minden tagja alig egy éve jár edzésre.

Azért, hogy minél több mérkőzése és rutinja legyen a versenyzőinknek, tavaly az egyesület tagfelvételét kérte és meg is kapta a Mezőfi András nevével fémjelzett, Független Harcosok Szövetségébe (World Fighters Corporation), ahol ettől az évtől a Freebox szakágban fognak versenyezni.

– Mezőfi Andrástól és a régiót vezető Niedermayer Zsolttól minden segítséget megkapunk, nagyon jó velük dolgozni – folytatta Id. Surman. – Zsolttal már idestova tíz éve dolgozunk a „Küzdelem Napja” és az egyéb ehhez társuló Békés vármegyei küzdősport rendezvényeken. Az idei évben is így lesz, amelyek közül kiemelkedik a március 16-ai gyulai rendezvény, melyen előreláthatóan öt-hat párban mérkőznek majd a tanítványaim és menedzseltjeim a profi boksz szabályai szerint. Majd tíz év kihagyást követően egy mérkőzésre jómagam is visszatérek a ring világába. A Freebox szabályrendszer szerint a profi szakágában küzdök meg nyolc menetben egy nemzetközi bajnoki címért. Egyelőre annyit lehet tudni, hogy Szerbiából érkezik majd az ellenfél, de nekem ennyi is elég. Soha nem néztem meg előre az ellenfeleimet és nem készültem belőlük, hiszen én is azt vallom, hogy mindenki úgy tud harcolni, ahogy engedik. Ezen a napon felosztjuk a szerepeket a családunkban, így az idősebb fiam, Zoli fogja betölteni az edző szerepét, de a felkészülésemet még Áron mellett Kovács Kristóf is segíti. Zoli fiamat várhatóan szintén Gyulán, június 7-én láthatják legközelebb a szurkolók. Áron fiam a profi bokszban fog küzdeni, a tervek szerint az év vége felé egy kisebb szervezet címéért lép ringbe. Zolival pedig nagyobb kihívásokat fogunk keresni, minél magasabb szintre szeretnénk kerülni az elkövetkezendő egy-két évben.