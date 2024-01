A dunaújvárosiak a Magyar Kupa előző fordulójában a Komárom elleni 33–30-as győzelemmel jutottak be a legjobb tizenhat közé. A békéscsabaiak az Orosháza otthonában még novemberben aratott 35–29-es sikerrel léptek tovább.

A Fejér vármegyei együttes sikerélménnyel a háta mögött várhatja a szombati kupacsatát, ugyanis az NB I.-ben legutóbb 32–26-ra legyőzték az újonc Kozármislenyt és a 8. helyről várhatják a folytatást. A Békéscsaba ugyanakkor hiába vezetett a mérkőzés nagy részében, végül fejet kellett hajtania az esélyesebb Vác ellen az óév utolsó előtti napján a bajnokságban.

– A váci mérkőzés is hasonló hullámzást hozott játékban mint az elmúlt találkozóink – kezdte elemzését Rác Sándor vezetőedző a csabai klub hivatalos honlapján. – Már az első félidőben is lehetett volna nagyobb különbség a javunkra, csakhogy támadásban túl sok volt a hiba. Ellenben a védekezésünk kiválóan funkcionált, és sikerült is meglepnünk őket taktikailag. A második játékrészben négygólos előnyt tudtunk felépíteni és irányítottuk is a találkozót. Aztán védekezést váltottak a hazaiak, és egyik pillanatról a másikra elbizonytalanodtunk. Próbáltam ugyan visszahozni az első sorunkat, meg időket is kérni, de ahogy feljöttek és átvették a vezetést, leblokkoltunk. Jöttek a hibák támadásban, hátul pedig teljesen fellazultunk, amit ellenfelünk kíméletlenül kihasznált. Nagyon sajnálom, mert megint egy olyan összecsapást veszítettünk el, amit 40-45 percen keresztül szépen felépítettünk, a végjátékban pedig visszaengedtük riválisunkat a meccsbe. A jövőben, fejleszteni a játékintelligenciánkat, hogy kritikus helyzetekben is tudjunk jó döntéseket hozni.

A csapatra több fontos bajnoki mérkőzés vár már az év első hónapjában, ezért sokan azt gondolhatják, hogy a dunaújvárosi kupamérkőzést amolyan felkészülésnek tekintik a csapatnál.

– Annyira markánsan nem választjuk szét azt, hogy most éppen a kupában vagy a bajnokságban játsszunk – folytatta az edző. – Persze, a jövő heti Kozármisleny elleni találkozó az idény egyik legfontosabb megmérettetése lesz, de én a kupacsatát is fontosnak tartom, főleg a csapatmorál szempontjából. Mert ahhoz nagyon kellenek a mérkőzések, a sikerek, hogy továbbépítsük magunkat, és megérezzék a lányok, hogy mi egy jó csapat vagyunk, akik képesek a győzelmekre. Arra törekszünk, hogy a lehető legjobban játsszunk, és kiharcoljuk a továbbjutást. Viszont nem lesz könnyű összecsapás, hiszen az újvárosiakat nehéz megtörni otthon, iszonyatosan jól tudják kihasználni ellenfeleik hibáit, amit villámgyors lerohanásokkal büntetnek. Ráadásul nálunk meg az irányítónk, Román Dorina játéka vált kérdésessé, aki a héten vírusos megbetegedéssel küzdött, de ettől függetlenül maximális intenzitással készülünk a találkozóra. Jól ismerjük az Újvárost, nemrég találkoztunk bajnoki összecsapáson is velük (az októberi békéscsabai mérkőzést 29–26-ra a Kohász nyerte – a szerző), ahol nagyon sok olyan elemi hibát követtünk el, amit szintén szeretném, ha most kijavítanánk. Ezúttal is fontos lesz a visszarendeződés, mert legutóbb is ennek a hiányában kaptunk döntő pillanatokban gólokat. A támadójátékban is szeretném ha stabilabbak lennénk, és a hullámzó teljesítményünket kiegyenlítenénk, valamint koncentráltan, a labdát megbecsülve kézilabdáznánk, hogy ne kínáljuk tálcán a könnyű gólokat ellenfelünknek – zárta mondandóját a lilák trénere.

A Magyar Kupa 2017–18-as kiírásában ugyancsak a 4. fordulóban találkozott egymással a két együttes, akkor a lila-fehérek egy 31–28-as léptek tovább a negyeddöntőbe. Egy hasonló eredménnyel szombaton is elégedettek lennének Békéscsabán.

A 16 órakor kezdődő összecsapást a Kovács-Sebők Stefánia, Vastag-Réti Rebeka bírópáros fújja majd.

A negyedik forduló további párosításai: Érd-Kisvárda, Esztergom-Alba Fehérvár és Vác-Debrecen. Illetve a Mosonmagyaróvár és az MTK már ott van a negyeddöntőben, az előnyerő Győrrel és Ferencvárossal egyetemben.