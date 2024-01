– A szereplés egyértelműen csalódás mindenkinek a klubon belül, a mutatott játék és az eredményesség szorosan összefügg egymással, a tabella ilyenkor ár nem hazudik – mondta el Nagy Gergely, aki Turcsek Zoltántól vette át a szakmai irányítást a békésszentandrási mérkőzés után. – Bár konkrét cél nem lett nevesítve év elején, ennél lényegesen jobban szerettünk volna teljesíteni a bajnokság folyamán, igaz sok esetben a szerencse sem állt mellettünk.

A játékos-edző a kevés pozitívumból a szerzett gólok számát említette meg. Ugyanakkor a sok kapott találat miatt ez nem feltétlenül jelentett előnyt, erre tavasszal nagyobb hangsúlyt kívánnak fektetni.

– A legemlékezetesebb csatánk az Orosháza elleni hazai találkozó volt, ahol a csapat megmutatta azt az arcát, amivel sikeresek lehetünk. Remek hozzáállással, elszántsággal, határozottsággal és győzni akarással lépett mindenki pályára és gyönyörű gólokat szerezve arattunk szép győzelmet. Lényegesen több volt sajnos a rossz mérkőzésből. A csabai vasutasok elleni otthoni derbin például vezetésünk birtokában esett érhetetlenül össze a csapat, az ellenfél egyenlítése után szinte teljesen feladta, ami megengedhetetlen – tette hozzá Nagy Gergely, aki szerint ez a lecke hatással volt a játékosokra, az évad utolsó bajnokijain ugyanis már abszolút pozitív mentalitással léptek pályára.

A másodosztályba belekóstolva, a pontvadászat nívójáról is kifejtette véleményét a 33 esztendős tréner.

– Meglátásom szerint fejlődött és erősödött a bajnokság az elmúlt évekhez mérten. Minden csapatban találhatók vezéregyéniségek, kiemelkedő játékosok és sok csapatot jellemez szervezettség, mi is közéjük szeretnénk tartozni – fogalmazott.

Az eleki labdarúgók téli pihenője január 29-ig tart, ekkor veszi kezdetét a hat hetesre tervezett alapozás. Igaz előtte részt vesznek a vármegyei együttesek téli teremkupáján. Ahol akár be is mutatkozhat egy-két kiszemelt. Az őszi tapasztalatokat leszűrve ugyanis mindenképpen erősíteni kívánnak és ennek érdekében már tettek konkrét lépéseket.

Házi góllövőlista

8 gólos: Kasznár Márk

4 gólos: Jepure Bence, Nagy Árpád

3 gólos: Grósz Árpád József, Kajári László, Rostás Benjámin

2 gólos: Kádár László

1 gólos: Kovács Zsolt Krisztián, Nagy Richárd