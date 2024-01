Mindenekelőtt a tisztújító közgyűlés konkrétumai, melynek eredményeként Papp János elnök helyét a játékosként is aktív Veselicz Attila vette át. Helyettese Csatlós Sándor lett, míg a szakosztályvezetői posztot a csapatot irányító Korpa János tölti be. Gazdasági felelősnek Páli Józsefné helyett Újj Mihályt választották, aki emellett technikai vezetőként is funkcionál, az elnökségbe tagként került még Szemők Arnold és Farkas Máté.

A felsorolt „team” komoly feladatot vállalt magára, mivel napjainkban egy alig több mint kétezer lélekszámú településen nem egyszerű dolog sporttevékenységet koordinálni szervezett keretek között. Ennek ellenére az új vezetés eltökélt szándéka, a több mint száz éves egyesület további működtetése és felvirágoztatása.

Ebben a tekintetben – a legtöbb kistelepüléshez hasonlóan –, Kunágotán is a focisták nívója a „mérce”. Pillanatnyilag nem feltétlenül állnak jól, hiszen a csapat a Vármegyei II./B osztály utolsó előtti helyén áll, igaz nincs jelentős elmaradása a középmezőnnyel szemben.

– Nyáron nagy reményekkel vettem át a csapat irányítását, de sajnos nem úgy alakult az őszi évad, ahogy elterveztük. A játékunk többé-kevésbé megvolt, a kapu előtti határozatlanság miatt azonban rengeteg pontot elhullajtottunk, ezért is állunk úgy ahogy, és ezért is kellett támadók után néznünk – fogalmazott Korpa János edző, aki néhány mérkőzésen a pályán is erősítette a gárdát, de a játékkal szakítani kíván tavasztól.

A KUTE 9 pontjával az utolsó előtti helyről várja a március közepén esedékes bajnoki folytatást. Pánikra így sincs ok, hiszen a mezőny tömörsége miatt mindössze 5-6 egységre találhatók a stabil „középosztályt” jelentő konkurensek, ráadásul a tavaszi idény során a sorsolása is kedvezőbb azzal, hogy odahaza játszhat több mérkőzést.

A gárda szombaton egy közös termi játékkal nyitotta az évet a medgyesi csarnokban, a tényleges felkészülés azonban ettől a héttől indul.

– Az első két hét során hat futóedzés szerepel a programban, azt követően helyeződik át a munka a taktikai elemekre és a játékra. Február első szombatjától hat gyakorlómérkőzést kötöttünk le környező ellenfelekkel, s úgy próbáltunk erősíteni, hogy reális esélyünk legyen utolérni a középmezőnyt – fűzte hozzá az edző, aki négy játékossal állapodott meg a közös folytatásról.

A mindössze 16 éves kapus, Varga Zoltán István és a rutinos középpályás, Csatlós Zoltán (31) rövid megszakítás után újrakezdte a játékot. Ugyancsak a pálya középső részének erősítésére érkezik Magyarbánhegyesről Szeles Gergő (18), a támadójáték hatékonysága javítása céljából pedig Lakatos Gergőt (21) igazolták le Mezőkovácsházáról. Távozó egyelőre nincs, viszont a sérülésektől hátráltatott Laduver Tamás (34) felhagy a focival, a kapus Szokircsák Andrást (33) a medgyesiekkel hozták hírbe, míg Lólé Kálmán (24) további tervei nem ismertek.

A kunágotai csapat játékosai hét hetes felkészülést követően jutnak el a március 16-i bajnoki rajtig, amikor is hazai környezetben a listavezető Kaszapert fogadják.

A tervezett edzőmérkőzések

Február 3., szombat, 14.00: Kunágotai TE–Mezőkovácsházi TE

Február 10., szombat, 14.00: Kunágotai TE–Mezőkovácsházi TE

Február 17., szombat, 18.00: Battonyai TK–Kunágotai TE

Február 24., szombat, 10.00: Battonyai TK–Kunágotai TE

Március 2., szombat, 14.00: Kunágotai TE–Magyarbánhegyesi FC

Március 7., csütörtök, 18.00: Battonyai TK–Kunágotai TE