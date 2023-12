Fit-kid Az Aerofit DSE AcroDance Free csapata (Biró Hanna, Bódi Mira, Duray Kamilla, Égi Janka, Gajdács Léna, Gémesi Katalin, Kopcsák Lujza, Magyari Emma, Pataki Dóra, Rózsahegyi Anna és Vizsnyiczai Sztella, felkészítők: Hajtman Erika és Beraczka Krisztina) a kontinens legjobbjainak versenyén 15 egység közül nyert bronzérmet.

Íjászat Magyar felnőtt bajnok lett történelmi íjászatban Kovács Andrea (Füzesgyarmati Arany Sólyom HÍE). A gyulafehérvári Eb-n a gyulai Kerecsényi László Íjász Egyesület versenyzői közül Soltész Leila a dobogó tetejére állhatott fel, míg testvére, Alex, valamint Jeneiné Almási Zsuzsanna bronzérmes lett. A Csaba Lovas-Íjász Kör versenyzői közül ifj. Makai László győzött, Kurucz Lili pedig ezüstérmes lett a korosztályában. Az eleki Velek Vezér Hagyományőrző Íjász Egyesület tagjai közül Ferenczi Gergő, Poptyilikán Kincső arany-, Ficzere Zoltán, Hegedűs István, Oláh Balázs, Balog Apolka Krisztina ezüst-, Csóti László, Balázsné Sütő Beatrix, Juhos Eszter bronzérmes lett. A füzesgyarmatiak közül Kovács Andrea és Molnár Imre első, Kovács Károly és Fegyver László második lett az Eb-n.

Karate A szarvasi Nagy Máté magyar bajnok lett a felnőtteknél a kumite és a küzdelemgyakorlatban. A knockdown magyar bajnokságon a serdülőknél Boros Ádám, a gyerekkorosztályban Pintér Bálint Vilmos (mindkettő Orosházi Kyokushin KSZK) érdemelte ki az aranymedált.

Kézilabda Az EUbility Group-Békéscsabai Előre NKSE női csapata (edző: Papp Bálint, majd rövid ideig Farkas József) a 12. helyen zárta a 2022–23-as NB I.-es bajnokságot, és az új kiírás őszi mérkőzései Rác Sándor edző irányítása mellett is a 12. pozíciót foglalja el. Az Optimum Solar-Békési FKC férfigárdája (edző: Padla József) az 5., az OXXO Energy Orosházi NKC női csapata (edző: Herbert Gábor) a 6. helyen zárta az előző évi NB I. B-s bajnokságot. A 2022–23-as kiírás őszi szakaszát követően­ az Optimum Solar-Békési FKC és a Zengő Alföld Orosházi Kézilabda Akadémia (edző: Morva­ Zoltán) is az 5. helyen áll. Kostyó Panni, az OXXO Orosházi NKC játékosa tagja volt a romániai junior-Európa-bajnokságon aranyérmes magyar női juniorválogatottnak.

Kick-box A hagyományos karlovaci évindító Európa-kupán kilenc viharsarki versenyző lett aranyérmes. Juniorban Viczián Dániel, Petró Lili, kadet 2-ben Jancsó Lili, gyerekkorosztályban Peregi Botond (mind a békéscsabai JALTE Debreczeni team versenyzője), Mezei Nikolett (Barátság SE Battonya) győzött. A lánycsapatoknál a békéscsabai JALTE Debreczeni team (Debreczeni Frida, Jancsó Lili, Szabó Zsófia, Fördős Jázmin), az Orosházi Contact K. T. H. E. versenyzői, Brebovszky Zoltán és Halustyik Cintia két kategóriában diadalmaskodott. Az innsbrucki világkupán Mezei Nikolett a felnőtt, Jancsó Lili, Tóth Izabella, Szvarnasz Janisz és Kovács Benjámin a kadet-2-ben diadalmaskodott.

Az athéni Európa-kupán a JALTE-Debreczeni team sportolói közül Jancsó Lili kadetként két súlycsoportban győzött. A serdülőknél Nátor Petra, Szekeres Flóra, a kadétoknál Kovács Benjámin lett első, de nyert a csapat (Debreczeni Frida, Fördős Jázmin, Jancsó Lili, Tóth Izabella) is. Az orosházi Contact K. T. H. E. három versenyzője, Halustyik Cintia, Kotvics-Varga Máté és Brebovszky Zoltán is győzedelmeskedett.

Négy arannyal a tarsolyukban tért haza a JALTE-Debreczeni team a törökországi Turkish Open világkupáról. Jancsó Lili két kategóriában is győzött, de nyert Debreczeni Frida és csapatban Opauszki Dávid is. A budapesti világkupán 14 aranyérmet gyűjtöttek be a Békés vármegyei sportolók. Győzött Viczián Dániel (junior), Petró Bálint, két súlycsoportban, két szabályrendszerben összesen háromszor Debreczeni Frida, Szikora Bence, Kovács Benjámin (kadét), Fábián Kíra (gyermek) – mind JALTE-Debreczeni team; két szabályrendszerben Kovács Marianna (veterán, Kondorosi Kick-box SE), Petrovszki Márton (kadét 2, Kondorosi Kick-box SE), Mezei Nikolett (Barátság SE Battonya), Kotvics-Varga Máté (felnőtt, orosházi Contact K. T. H. E.) és Szemenyei Máté Bence (gyermek), valamint a Contact K. T. H. E. csapata.

Az utánpótlás kick-box ob Békés vármegyei győztesei: Viczián Dániel, Viczián Vivien, Pántya Réka, Csüllög Dorina (junior), Szák Péter, Debreczeni Frida (ő két szabályrendszerben is), Fördős Jázmin, Jancsó Lili (ifjúsági), Szikora Gergő (két szabályrendszerben is), Káli Zoltán, Nátor Petra, Debreczeni Lilla, Szekeres Flóra, Koczka Kata (serdülő) – mind a JALTE-Debreczeni team versenyzői. Tóth Lajos és Marosin Bella (mindkettő Barátság SE Battonya, két szabályrendszerben is). A formagyakorlat országos bajnokságon Szemenyei Máté Bence (orosházi Contact K. T. H. E.) és Petrovszki Márton (Kondorosi­ Kick-box SE) lett aranyérmes.

Az isztambuli WAKO után­pótlás-Eb-n Szikora Bence a serdülőknél, Peregi Botond és Fábián Kíra a gyermekkorosztályban lett Eb-győztes. A kadét 2-ben Jancsó Lili és Debreczeni Frida a kick-light kategória mellett light-contactban is ezüst-, a junioroknál Petró Lili és Viczián Dániel bronzérmes. A formagyakorlatosoknál a kondorosi Petrovszki Márton ezüst-, a füzesgyarmati Bak Ágnes Panna bronzérmes. Petrovszki tagja volt a csapatban aranyérmes magyar válogatottnak. Csapattagként aranyérmes lett Tóth Kevin, ezüstérmes Petró Lili, Pántya Réka (junior), Szikora Bence (kadét 1), Fábián Kíra (gyermek), bronzérmes Viczián Dániel, Debreczeni Lilla és Petró Laura.

A jesolói világkupán Debreczeni Dezső a mastersben arany-, Petró Lili a felnőtteknél ezüst-, Opauszki Dávid bronzérmes lett. Petró Lili a junioroknál győzött, és nyert az ifiknél Petró Bálint, a serdülőknél Szikora Bence és Nátor Petra is. Második lett Debreczeni Frida (ifi), Petró Laura (serdülő) és Káli Zoltán (gyermekkorosztály), harmadik Viczián Vivien (junior) és Debreczeni Lilla (serdülő).

A tatamis országos baj­nokságon Viczián Dániel, Opa­uszki Dávid, Petró Lili, Debreczeni Dezső és három szabályrendszerben is a kondorosi Kovács Marianna, a formagyakorlatosoknál Kotvics-Varga Máté, Brebovszky Zoltán, Halustyik Cintia (utóbbi kettő két kategóriában is) mondhatja magát magyar bajnoknak.

A kick-box ringes ob-n Lipták Bence (JALTE-Energy Gym) aranyérmes lett K1-ben. A portugáliai felnőtt WAKO vébén Mármarosi Patrik (JALTE-Energy Gym), a JALTE-Debreczeni team versenyzői közül Opauszki Dávid és Viczián Vivien is szerepelt. Az orosházi formagyakorlatosok közül Halustyik Cintia a kreatív puszta kezesben 4., fegyveresben 8., Brebovszky Zoltán a 11., férfi puszta kezesben Kotvics-Varga Máté 8. lett. A három orosházi a magyar csapat tagjaként 5. lett a kreatív formagyakorlat mix team versenyében. Utóbbi kettő a formagyakorlatosok csapattagjaként ezüstérmes lett. Debreczeni Dezső mastersben bronzérmet érdemelt ki a point-fighting szabályrendszerben. Kovács Marianna (edző: Litauszki László) három szabályrendszerben is a dobogó tetejére állhatott! Mezei Nikolett a kick-lightban szerzett bravúros aranymedált, megvédve címét. Halustyik Cintia a zenés formagyakorlat kategóriában ezüstérmet szerzett. Vi­czi­án Dániel tagja volt a bronzérmet szerző magyar point-fighting nemzeti csapatnak.

Kyokushin karate A bucsai klub versenyzője, Gyarmati Imre aranyérmet érdemelt ki az IKO szervezet Matsushima világszövetség Európa-bajnokságán a masters korcsoportban.