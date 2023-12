A lila-fehérek az első napon a román I. osztályú HC Zalau ellen 31–31-es döntetlent kiharcoló házigazda, a román II. osztályban feljutó, első helyen álló CSM Slatina együttesével csaptak össze. Ahogyan az első napon, úgy a péntek esti találkozón is előnnyel zárták Román Dorináék az első játékrészt. Bár a második félidő derekán egy ízben kiegyenlített a Slatina, a csabaiak gyorsan eszméltek és belehúztak, s onnantól kezdve már nem is engedték ki a kezükből az előnyt. Rác Sándor ezúttal is mindenkinek lehetőséget adott a bizonyításra, amivel a legfiatalabbak is élni tudtak. A csabaiak legeredményesebb játékosa Gyimesi Kitti volt, aki hétszer talált be a román csapat kapujába.

A torna szombati zárónapján magyar idő szerint 9 órakor az I. ligás HC Zalau lesz a Békéscsaba ellenfele.

CSM Slatina (román-TAPPE-Békéscsabai ENKSE 34–37 (16–18)

Nemzetközi felkészülési torna, Slatina. Békéscsaba: Pásztor B. 1 – Horváth G. 1, Gyimesi 7, Román 7, Mayer 3, Török, Szondi 3. Cs.: Szabó D., Madera-Domokos (kapusok), Aranyi 1, Jovicsevics, Kukely K. 1, Termány 3, Csáki 5, Sándor 1, Bencsik 4. Vezetőedző: Rác Sándor. A Slatina legjobb dobója: Matea 8.

Rác Sándor: – Ma egy igazán erős, még a csütörtökinél is erősebb ellenféllel játszottunk. A nehezebb helyzetekben elbírtuk a nyomást és a hazai kapufáknál volt egy kis szerencsénk is. Nagyon komolyan vettük a mérkőzést, meg vagyok elégedve a játékkal, és a csapatokkal is, mert mindkettő komolyan vette a mérkőzést.