Újabb rangadót nyert a Gyula

A listavezető Gyula a szarvasi rangadót is „behúzta” a Vármegyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság szombati 13. játéknapján, és mivel az Orosháza is váratlan pontokat hullajtott, 5 pontra növelte előnyét, miközben még egy elmaradt mérkőzése is hátra van.

A küzdelem dominált a szarvasi rangadón, ahol a gyulaiak számára egy gól is elég volt a három pont begyűjtéséhez. Fotó: Fotó: Babák Zoltán

November 11., szombat:

Gyomaendrődi FC–Mezőhegyesi SE 1–2 (0–2)

Szeghalmi FC–Orosházi MTK-ULE 1–1 (1–1)

Jamina SE–Medgyesbodzás SE 3–1 (2–0)

Szarvasi FC–Gyulai TFC 0–1 (0–0) A Nagyszénás SE–Békéscsaba 1912 Előre II. mérkőzés elmaradt.

