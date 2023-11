– Akár úgy is, hogy ha valaki mondjuk harmincöt évesen a legkisebb távval kezdi el a futást?

– Erre én élő példa vagyok. A ligetben kezdtem el futni. Abbahagytam a dohányzást és elkezdtek fölszaladni a kilók. Az első motivációm az volt, hogy mozogjak és a régi életvitelemet hozzam vissza. Öt kilométer volt az első távom, amit lefutottam.

– A távval a szintemelkedéssel a futónak kell megküzdenie, de mindig kell egy csapat, amelyik kívülről segít. Önt ki támogatta?

– Legelőször a páromat, Teleki Rékát említem, hiszen ő kísért el végig ezen az úton és a felkészülésemben is végig mellettem volt. A versenyen vannak frissítőpontok, ahol a futó a kísérővel találkozhat, aki ott tud neki élelmet, vagy ruhát adni. Az első nyolcvan kilométeren két ilyen pont van, később már tíz-tizenöt kilométerenként lehet találkozni a kísérővel. Az edzőmet, Maráz Zsuzsit említeném még, vele hosszú évek óta dolgozunk együtt sikeresen. És ott van az édesanyám, a testvérem, az unokatestvérem, akik a versenyeken, vagy a háttérből buzdítanak. A versenyt sikeresen a nőknél a negyedik helyen záró Zétényi Szvetlánával a felkészülés során többszöri három-négy órás futást teljesítettünk együtt. Mindig szóba került, hogy a versenyen mire érdemes figyelni. Alföldi futóknak milyen lesz a hegy, hogyan érdemes a frissítést alakítani.

– Sokat segített, hogy a táv utolsó métereit a barátnőjével tette meg?

– Még mindig egy nagyon megható pillanat, amikor visszagondolok rá. Ez egy olyan közös út, amit soha nem fogunk elfelejteni. Tekinthetek úgy rá, mint az életre. Elindulunk együtt, s bár nem töltjük a mindennapjainkat közvetlenül egymás mellett, de bizonyos pontokon találkozunk, ahol kísérjük egymás életét, segítünk a másiknak, majd amikor valami nagy öröm ér bennünket, közösen éljük meg. A célba érés szimbolizálja ezt a nagy örömöt, ahová az ő segítségével tudtam eljutni, hiszen az út folyamán végig támogatott.

– Az időeredmény mellett mennyire számított a helyezés?

– Az én teljesítményem nem a top három kategória. Jó futónak tartom magamat, de nem kiemelkedőnek. Kitartó vagyok és szorgalmas, de vannak nálam jóval jobbak is. Nagyjából négyszáz között a hatvanharmadik helyen értem célba. Az indulók hetvenegy százaléka ért célba. Valahol az első tíz százalékban akartam benne lenni. Voltak nehézségeim, így nem lett annyira feszes az időeredmény, ami harminc óra, harminc perc volt. A tudásom alapján a huszonhét-huszonnyolc óra kijöhetett volna, de nem panaszkodom, igaz, így maradt egy kis hiányérzet bennem. Ha valamiért visszamegyek majd oda, akkor pontosan emiatt. Most már látva, hogy mire lehet számítani, azt gondolom, hogy tudok ennél jobb eredményt is elérni. Hogy mikor, meglátjuk.

– A verseny óta mekkora volt a leghosszabb táv, amit lefutott?

– Beszélgetésünk idején a „futószabadságomat” töltöm. Hosszabb versenyek után szoktam pihenni, ilyenkor céltalanul mozgok a párommal, barátokkal, egy óránál nem többet.

– Másként is része az életének a sport, hiszen edzőként is dolgozik.

– Üzemeltetek egy funkcionális edzőtermet Békéscsabán, a Csaba Centerben, ahol magam is csoportos órákat tartok és az edző kollégáim személyi edzést. Szeretek gyerekekkel foglalkozni, a mozgáskultúrájukat fejleszteni, olyan szemléletet kialakítani, hogy a sport szerves része legyen az életüknek.

– Mi a következő cél?

– Erre nem tudok válaszolni. A Spartathlon egy hosszú út vége volt. Nem volt tervem a hogyan továbbra. Kacérkodom a gondolattal, hogy az Ultrabalatonra visszamenjek, vagy terepversenyekre ellátogassak, ami nekem új világ. Amit hoz a kíváncsiságom, és ami tetszik, amire a párom elkísér, arra fog esni a választás.