Az öltözőket csak tisztes távolból szemlélhetjük meg, mert ott még nem száradt meg a kötőanyag, de a tusolókkal és a mellékhelyiségekkel együtt már az is nagyobb, mint a Békés Megyei Kano és Judo SE jelenlegi Petőfi utcai terme.

A bejárattól jobbra az utcafrontra néz majd a konditerem, egy ajtóval beljebb pedig a tágas, 200 négyzetméteres küzdőtér tárul elénk. A terem közepén a tatami elemei vannak feltornyozva.

– Ehhez még érkeznek tatamik a Magyar Judo Szövetségtől, akiktől amúgy is nagyon sok segítséget kaptunk. Jelentős támogatással járul hozzá a felújítás költségeihez Bozó András és cége, de a több támogatónk mellett említhetném még Hégely Sándort, a Csabai Kolbászfesztivál igazgatóját is – magyarázza Gyáni János, a klub elnöke, edzője. – A fűtőtestek előtt felszerelt favázra szintén tatamikat teszünk majd. A felújítási munkálatok három hónappal ezelőtt kezdődtek és reményeink szerint az ünnepekre el is készülünk.

– Hamarosan következik a melegburkolás, lépésálló hőszigetelő elemeket rakunk le – tájékoztatott Bozó András. A most még üres hatalmas utcai üvegfelületre a jelen és a jövő csabai dzsúdósainak képeit fogják felmatricázni.

A Nemzeti Sportközpont Zrt. három évvel ezelőtt vásárolta meg az önkormányzat Kazinczy utcai, közel 400 négyzetméteres épületét, amelyben egykoron műszaki bizományi áruház is működött.

– Huszonöt éve működik az egyesületünk, ezalatt közel ötven magyar bajnoki címet szereztünk. Jelenleg mintegy 80 dzsudokát – közöttük több korosztályos válogatott versenyzőt készítünk fel és azt szeretnénk, hogy végre méltó körülmények között dolgozhassanak – mondta Gyáni János. – A terem – nagyságánál fogva – arra is alkalmas lesz, hogy a környező nagyobb városok, így Szolnok, Debrecen, Szeged és Kecskemét egyesületivel régiós közös edzéseket tartsunk.