Álomszerű rajtot vett a Békéscsaba, amely hat perc elteltével már három góllal terhelte meg Győri Barbara kapuját, úgy, hogy Pásztor Bettináé érintetlen maradt. Azonnal időt kért a nem is olyan régen még Orosházán edzősködő Vágó Attila. A különbség azonban csak nőtt, de a hazai öröm csak időleges volt, mert a félidő közepén a fővárosiak produkáltak egy hármas rohamot és a 15. percben Rác Sándor folyamodott az időkérés eszközéhez. Beragadt a Békéscsaba, Szondi Zsófia lövései most már nem befelé, hanem kifelé pattantak a kapufáról. Már csak egy gólra volt vendéglátójától az MTK, amikor Gyimesi Kitti végre megtörte a hat percre nyúló hazai gólcsendet. A látogatók azonban változatlan lelkesedéssel hajtottak és Koronczai Petra harmadik találata már egyenlítést jelentette. A fordulat azonban nem következett be, mert feljavult a lila-fehérek támadójátéka és a hajrára a kis hibaszázalékkal játszó Horváth Gréta találataival sikerült háromgólos előnyt összehozni. A vendég kék-fehérek csaknem 10 percig képtelenek voltak betalálni, amiben nagy szerepet vállalt a csabaiak kapusa, Pásztor Bettina, aki ebben az időszakban négy remek védést is bemutatott. Az összképen némileg rontott, hogy az utolsó másodpercekben szépített az MTK.