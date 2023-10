Kick-box Tucatnyi érmet hoztak haza a Békéscsabai JALTE-Debreczeni team felnőtt versenyzői a jesolói Italian Open kick-box világkupáról. A felnőtteknél ketten álltak dobogóra. Petró Lili a női 50 kilogrammos súlycsoportban lépett tatamira a pointfighting szabályrendszerben és csak a döntőben szenvedett vereséget, így ezüstérem került a nyakába. A férfiak 94 kilogrammos súlycsoportjában versengett Opauszki Dávid, aki végül a harmadik helyen végzett.

A 2028-as olimpiai részvételre pályázó sportág legrangosabb sorozatának jesolói állomásán 44 ország mintegy 1100 versenyzője lépett tatamira és szállt ringbe.

A felnőtt válogatottba bekerült versenyzőknek a novemberi világbajnokság előtt a formába hozás érdekében volt fontos a verseny. Érdekesség, hogy az edző, Debreczeni Dezső is elindult a masters kategóriában, és nyert is. Ő is indul majd a portugáliai világbajnokság masters korosztályú versenyén. Csapata összesen 5 arany 4 ezüst és 3 bronzérmet szerezve az éremtáblázat előkelő, tizedik helyén végzett!

További békéscsabai eredmények. Junior korcsoport. 50 kg: 1. Petró Lili. 55 kg: 3. Viczián Vivien. Kadet 2, ifjúsági korcsoport. 42 kg: 1. Petró Bálint. 42 kg: 2. Debreczeni Frida. Kadet 1, serdülő korcsoport. 37 kg: 1. Szikora Bence. 28 kg: 1. Nátor Petra. 32 kg: 3. Debreczeni Lilla. 37 kg: 2. Petró Laura. Gyermek korosztály. +36 kg: 2. Káli Zoltán Márk. Masters korosztály. 74 kg: 1. Debreczeni Dezső.