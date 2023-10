Swietelsky-Békéscsaba–Csongrádi VVSE 13–17 (2–6, 3–3, 3–4, 5–4)

OB II-es mérkőzés, alapszakasz, A csoport, Szentes. V.: Kiss A. Békéscsaba: Korcsok P. – Szanyi, Fodor Zs. 1, Mucsi 4, Katona 1, Ajtai 4, Pojendán. Cs.: Beregszászi (kapus), Budai, Csendes Cs. 1, Hajdu A. 1, Szatmári L., Borsos, Pallag 1. Vezetőedző: Fodor Ádám. Játékos edző: Ajtai Miklós. Gól emberelőnyből: 6/5, ill. 7/4. Büntetők: 0/0, ill. 2/2.

Az első negyedben tekintélyes előnyre tettek szert a csongrádiak, amit már nem tudott ledolgozni a Békéscsaba.

Swietelsky-Békéscsaba–Szegedi VTK 12–13 (3–4, 4–2, 3–4, 2–3)

OB II-es mérkőzés, alapszakasz, A csoport, Szentes. V.: Füzesi. Békéscsaba: Beregszászi – Szanyi, Fodor Zs. 2, Mucsi 1, Katona P. 2, Ajtai 4, Pojendán. Cs.: Korcsok P. (kapus), Budai, Csendes Cs., Hajdu A. 1, Szatmári L. 1, Borsos, Pallag 1. Vezetőedző: Fodor Ádám. Játékos edző: Ajtai Miklós. Gól emberelőnyből: 8/5, ill. 3/2. Büntetők: 0/0, ill. 0/0. Mindkét csapat hullámzó teljesítményt nyújtott, a szegediek azzal nyertek, hogy a végéhez közeledve volt egy jó szériájuk, amikor zsinórban hat gólt lőttek.

Fodor Ádám: – A Csongrád a múltkori fordulónál is erősebb csapattal érkezett, pedig még Török Viktor nem is tartott velük. Tény, most az övék a legerősebb gárda ebben a csoportban, akikkel nem tudtuk felvenni a versenyt, még akkor sem, ha a második félidőben viszonylag egyenlő partnerek voltunk. Vállalható ez a vereség. A folytatásra nem mondhatom el ugyanezt, nyernünk kellett volna. Ám míg az első meccsen csapatként működött a társaság, most közel sem, túl sok volt az egyénieskedés. Egyetlen pozitívum: a fiatalok ismét belekóstolhattak abba, milyen egy igazi brusztolós találkozó.

Az állás négy forduló után: 1. Csongrádi VVSE 12, 2. Szegedi UVTE 7, 3. MAFC-INFINITYN 6, 4. Szegedi VTK 4, 5. Swietelsky-Békéscsaba 3, 6. Szentesi Üdülőközpont 3.