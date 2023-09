A Vasas nyitotta meg a gólok sorát, majd Mayer Szabina gyorsan egyenlített. Innentől azonban percekig csak vendéggólokat láthattunk, a 7. percben 1–5-ös állásnál Rác Sándor gyorsan le is rakta a zsűri asztalára a T-betűs zöld táblát. Marija Lanisztanin egy ötperces hazai gólszünetnek vetett véget, majd ugyanő tovább szűkített a csabai hátrányon. A Vasas továbbra is jól védekezett, elől pedig csak ritkán rontott és így hamar visszaállt a korábbi legnagyobb különbség. Egy 4–0-s rohammal aztán ismét felzárkózott az Előre és már csak egygólos hátrányt kellett ledolgoznia. Mindkét oldalon sok volt a hiba, hat percig egyik oldalon sem zörrent meg a háló. A 21. percben csapata 10–8-as vezetésénél időt kért Konkoly Csaba, a Vasas szakvezetője. Ezután a fő csabai gólfelelős, Lanisztanin villanása törte meg az általános gólcsendet. A lilák a 25. percben az egyenlítésért támadhattak, de Horváth Gréta kihagyta a ziccert. A 27. percben aztán csak megtört a jég, Mayer Szabina minden rutinjával megoldotta a helyzetet és kiegyenlített a Békéscsaba, sőt, Román Dorina révén a vezetést is átvette. Szilovics Fanni azonnal válaszolt, ám Kukely Klára egy pazar megoldással betalált, így csabai vezetéssel mehettek szusszanni a csapatok.

Nagyot csatázott egymással a második félidőben is a két gárda. A lila-fehérek továbbra is nagyon megszenvedtek a keményen és hatékonyan védekező fővárosiak ellen, akik a 40. percben visszavették az előnyt. A hazaiak helyzetét nem könnyítette meg, hogy Gyimesi Kittit már másodjára állították ki a játékvezetők. A kétgólos hátrányba kerülő csabaiak azonban szívósan küzdöttek és sikerült kiegyenlíteniük. A 45. percben 17–18-nál Rác Sándor magához hívta a tanítványait, de játékosai nem tudtak mit kezdeni Szilovics Fannival, a győri nevelésű átlövő a 47. percben már a 10. góljánál tartott. Csapata pedig ismét kezdett ellépni, a lilák trénere pedig az 50. percben újabb időkérésre szánta el magát. Nem használt, a hibák csak halmozódtak, így kezdett elúszni a hajó. A hajrában visszajött két gólra az Előre, de kiegyenlíteni már nem tudott. Az utolsó másodpercekben ráadásul Giricz Laura súlyosnak látszó sérülést szenvedett, aki percekkel később ölben vittek le a pályáról.

TAPPE-Békéscsabai Előre NKSE–Vasas SC 23–26 (13–12)

NB I.-es női mérkőzés, Békéscsaba, 800 néző. Vezette: Sándor Gy., Szabó B. Békéscsaba: Pásztor B. – Horváth G. 3, Lanisztanin 8 (3), Gyimesi 2, Giricz, Török F. 1, Szondi. Cs.: Szabó D. (kapus), Mayer 5, Kukely K. 2, Román 2, Jovicsevics. Vezetőedző: Rác Sándor.