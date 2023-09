Az időrendnél maradva, elsőként az Előre tudja le a hétvégi penzumot. A lila-fehérek azzal a céllal utaznak a Budapest Honvéd második csapata elleni derbire, hogy folytathassák a bajnokság kezdetétől tartó nyerő szériájukat, ezzel megadva annak az esélyét, hogy tovább növelhessék a jelenlegi 5 pontos előnyüket a közvetlen riválisokkal szemben.

Csató Sándor, az Előre vezetőedzője: – Érzékenyen érintett bennünket a Kazincbarcika elleni kupabúcsú, mivel szerettünk volna továbbjutni. Túl az érdekes körülmények között megszületett vereségen, komoly veszteség számunkra, hogy Fazekas Lóránt keresztszalag-szakadást szenvedett, így rá ebben a bajnokságban már aligha számíthatunk. Helyén a védelemben meg kell találnunk a tartós megfelelő pótlást. Aktuális ellenfelünk egy fiatalokból társaság, mivel nincs U19-es csapatuk, a tehetségeik itt bontakoznak ki. Bő a keretük, fizikálisan erősek, esetükben is sokat számít, hogy kiket kapnak vissza az NB II.-es együttestől. Nehéz mérkőzésre számítunk, a célunk ezzel együtt az eddigi sorozatunk folytatása lesz.

A sárréti rangadók tavaly mindkét esetben sok nézőt vonzottak, és azokon nem feltétlenül az esélyesebbnek tartott fél szerezte meg a pontokat, ami utalást jelent azok kiszámíthatatlanságra is. Vasárnap a zsinórban elszenvedett öt vereség hatására 12. helyre csúszó Füzesgyarmat lesz a házigazda, a Magyar Kupában büntetőkkel alulmaradó, a bajnoki tabellán 5. pozíciót elfoglaló Körösladány a látogató.

Boros Tibor, az Füzesgyarmat szakmai koordinátora: – Jól jött számunkra a szünet, igyekeztünk rendezni a sorainkat, mert nincs mit szépíteni, nem vagyunk túlságosan jó passzban. Sok játékelem van, amit próbálgattunk javítani, ugyanakkor hozzáállásbeli gondok is mutatkoztak, ami nem megengedhető. Ennek személyi következményei is voltak, éppen ezért a házirenden is szigorítottunk az öltözőben. Egy jól teljesítő ladányi csapatot fogadunk, majdnem minden mellette szól, azért bízom abban, hogy az esélytelenek nyugalmából tőkét kovácsolhatunk magunknak. Reményeim szerint sikerül megtalálni azt a tíz embert, akivel ütőképes kezdőcsapatot tudunk kiállítani. Eltiltottunk és sérültünk Hadnagy Bencét leszámítva nincs.

Ekker Attila, a Körösladány vezetőedzője: – Tanulva a tavaly évből, amikor egy mindössze egyetlen pontot tudtunk szerezni a két mérkőzésen, még komolyabban kell venni a gyarmati csapatot. Azzal együtt különösen, hogy otthonában játszik, ráadásul kellően tartalékosan kényszerülünk kiállni. Tudjuk, hogy a hazaiaknak rendkívül fontos lesz ez a csata, hiszen öt forduló óta nem szereztek pontot, már pedig előbb-utóbb minden sorozatnak meg kell szakadnia. Bízom benne, hogy ez nem vasárnap fog bekövetkezni, a folytatáshoz viszont sok sikert kívánunk számukra! Nem könnyít a dolgunkon, hogy Jánovszki, Czirok és Pusztai eltiltása miatt kihagyja a meccset, Csicsely pedig a kupamérkőzésen szenvedett szárkapocscsont törést, így rá vélhetően már csak tavasszal számíthatunk leghamarabb. Vannak apróbb sérüléssel bajlódó embereink is, de reményeink szerint rájuk számíthatunk.

A 9. forduló programja. Szeptember 24., vasárnap, 11.00: Kecskeméti TE II.–Vasas FC II. 12.00: Bp. Honvéd II.–Békéscsaba 1912 Előre. 16.00: Füzesgyarmati SK–Körösladány MSK, BKV Előre–Szolnoki MÁV FC, FC Dabas–Erzsébeti SMTK, Martfűi LSE–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II., Monori SE–Hódmezővásárhelyi FC, Pénzügyőr SE–Ceglédi VSE.