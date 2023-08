Az év folyamán nem kevesebb, mint 363 versenyző teljesítette az induláshoz szüksége szintidőt, akik 68 klubot képviseltek, köztük – mivel nyílt volt a viadal – külföldiek is elindultak. A négy nap során átlagban mindenki öt alkalommal csobbant meg a Debreceni Sportuszoda fedett medencéjében.

Békés megyét négy klub képviselte, a Békéscsabai Előre Úszó Klub egy, a Gyulai Várfürdő öt, az Orosházi Úszó Egyesület egy és a Triton SE Gyula két versenyzőt nevezett. Közülük az előfutamokban elért eredményeik alapján többen is az A döntőbe verekedték magukat, ahol a fináléban is remekül helyt álltak.

A békéscsabaiak közül a mindössze 13 esztendős Rozek Petra a 100 méteres mellúszásban ötödik, a 200 méteres távon negyedik lett a nála jóval idősebbek között. A Gyulai Várfürdő sportolója, a 16 esztendős Cseresznyés Petra a hátúszó számokban ért el jó helyezéseket, az 50 méteres távon ötödik, 200 méteren hetedik lett. A Triton SE Gyula csapatából Szili-Török Flóra az 50 méteres mellúszásban csapott célba a hatodik helyen.

Rozek Petra edzője, Petróczki Zsombor azt is elárulta, tapasztalatszerzés, tanulás volt ezúttal a legfontosabb, hiszen tanítványa nagyon fiatal.

– Egy hónappal ezelőtt a serdülő korosztályos bajnokságon is a döntőbe verekedte magát Petra, nagyokat javítva korábbi eredményein. Most „visszaúszta” ugyanazokat az időket, és az idősebbek között is remekül helyt állt. Azt „kísérleteztük”, hogyan lehet egy hónap után átmenteni a formát, ezek szerint bejött, hiszen ugyanolyan időeredményeket produkált, mint július elején.

– Az egyik szemem sír, a másik nevet – ezt már Tóth András, a Gyulai Várfürdő úszóinak vezetőedzője mondta. – Szinte minden tanítványom egyéni rekordokkal rukkolt elő, ám az elutazásunk előtt abban reménykedtem, hogy Cseresznyés Petra felúszik a dobogóra. Sajnos, kicsit túldrukkolta magát az első napon, amikor az ötven méteres hátúszásban indult, ahol legesélyesebb volt az éremszerzésre, amiben nem mellesleg tavaly dobogós volt. Ahogy haladtak előre a napok, úgy oldódott föl, s egyre jobb eredményeket ért el. Ugyanakkor nagy dicséretet érdemel a még csak serdülő korú Szász Máté és a hosszútávokon eredményes Havas Balázs is, akik nagyot javítottak eddigi legjobbjukon.

A Békés megyei A és B döntősök. Fiúk. 800 m gyors: 11. Havas Balázs (Várfürdő) 8:44,61. 1500 m gyors: 10. Havas Balázs 16:39,14. 100 m hát: B döntő 8. Szász Máté (Várfürdő) 1:02,66. 200 m hát: B döntő 4. Szász Máté 2:12,54.

Lányok. 50 m pillangó: B döntő 3. Cseresznyés Petra (Várfürdő) 28,93. 50 m hát: 5. Cseresznyés Petra 30,45. 100 m hát: B döntő 5. Cseresznyés Petra 1:06,67. 200 m hát: 7. Cseresznyés Petra 2:22,34. 50 m mell: 6. Szili Török Flóra (Triton SE Gyula) 34,14. 100 m mell: 5. Rozek Petra (Békéscsaba) 1:14,35, B döntő 1. Szili-Török Flóra 1:14,88. 200 m mell: 4. Rozek Petra 2:41,53. 200 m vegyesúszás: B döntő 7. Bogár Viktória (Orosháza) 2:28,19.