Baksa Pannáék 2/1-es győzelmi mutatóval állnak, és gyakorlatilag nyolcaddöntősnek tekinthetők. A mérkőzés legeredményesebb játékosa a rivális ütője, Mpon Rodrigue Bediang lett 13 ponttal, magyar részről a békéscsabai nevelésű center, Radnai Luca 12 pontig jutott. Testvére, Lili 11, a Békéscsabai RSE játékosa, Gergácz Olga 2 pontot jegyzett.

Magyarország–Kamerun 3:0 (17, 20, 15)

A magyarok szombaton Egyiptom ellen folytatják, vasárnap pedig Argentína ellen zárják a csoportkört.

A vb magyarországi helyszíne – ahol a C csoport meccseit is játsszák – a szegedi Pick Aréna, míg a horvátországi csoportoknak és az éremcsatáknak Eszék ad otthont. A négy hatcsapatos csoportból a legjobb négy jut a nyolcaddöntőbe, de a vb-t minden csapat végigjátssza, azaz alsóházi helyosztókat is rendeznek.