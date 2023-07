A tízévesek és fiatalabbak egyik régiója a Délalföldi volt, amelynek a hódmezővásárhelyi Gyarmati Dezső Sportuszoda adott otthont, nem mellesleg a Dunától keletre lévő két északi régió is itt adott randevút egymásnak. A délalföldiek versenyére 13 egyesület, illetve klub nevezett 190 versenyzőt. Békés vármegyét öt közösség képviselte, amelyek közül a pontversenyt a 16 úszót kiállító Békéscsabai Előre Úszó Klub nyerte holtversenyben a 31 ifjú titánt felvonultató Szegedi Úszó Egyesülettel, mindkét gárda 920 egységet gyűjtött a kétnapos esemény során. A képzeletbeli dobogó harmadik fokára a szentesiek kerültek 365 egységgel. Szűkebb pátriánkból a Békési Úszó Egyesület (6 induló) a nyolcadik helyen zárt 197 ponttal, 10. az Orosházi ÚE (4) 127 pont, 11. Tótkomlósi ÚE (5) 116, 13. Szarvasi ÚSE (2) 71. Érdekes módon a két gyulai egyesület, a Várfürdő és a Triton SE nevét nem leltük fel a nevezettek között.

Ami pedig az érmek leosztását illeti, a békéscsabaiak 11 arany-, 15 ezüst- és 17 bronzéremmel zártak. A békésieknek 4 arany- és 4 ezüst; az orosháziaknak 3 ezüst- és 4 bronz; a tótkomlósiaknak 3 ezüst- és 2 bronz; a szarvasiaknak egy arany- és egy bronzérem jutott.

A viadalt remekül záró békéscsabaiak vezetőedzője, Szarvas János is nagy örömmel számolt be a törtétekről: – Úgy gondolom, a pontverseny táblázata hűen tükrözi a valóságot: büszkék vagyunk versenyzőinkre és edzőinkre, hogy a kisebb létszámú csapatunkkal is a nagyobb múltú, és jobb körülmények között készülhető klubok előtt végeztünk. Ez különösen igaz akkor, amikor összeadjuk a két hódmezővásárhelyi, vagy a két szentesi klub csapatainak pontszámát, ugyanis akkor is az élen maradnánk. Persze, tegyük hozzá, most még a legkisebbekről van szó, ami hosszú távon akkor lehet meghatározó, ha ezek a gyerekek tíz év múlva is klubunkban úsznak, és hasonló ütemben fejlődnek, mint ebben a korai életszakaszban. Tény, sok energiát fektetünk ebbe a korosztályba, amit nagyban segít a házon belüli Csepp program, vagy a Buborék program, amelynek során bizony szintek elérését követően jutalomban részesülnek a gyerekek. Ez is önmagában jó motiváló erő. Ugyanakkor hozzáteszem, az is egy jó értékmérő, hogy ki, mikor éri el az aranyjelvényes szintet. A most, a régiós bajnokságon elért eredmények alapján sokan az országos rangsorban is előkelő helyre kerültek, ami annak fényében külön dicsérendő, hogy a rivális klubok mennyivel jobb tárgyi feltételek mellett készülhetnek. Nem véletlen, hogy a régióvezető Nagy Attila és a kecskeméti edző, régiós vezetőedző is méltató szavakkal elismerte a klubunkban folyó munkát. Különösen értékesek a dicsérő szavak, ha azt is hozzátesszük, hogy a Budapesti régió után éppen a Délalföldi a legerősebb.

– Egy év után elérkeztünk a szezon utolsó legfontosabb versenyéhez. A regionális bajnokságon csoportomból hat gyermekkel vettem részt. Nem leptek meg a remek helyezések és egyéni csúcsok, jelvényes szintek beállítása, hiszen, nagy erővel készültünk erre a versenyre – nyilatkozta Papp Szilvia edzőnő.

A békéscsabai klub delfin korosztályú versenyzőit Gondi Noémi, Lantosné Jámbor Nóra, Lendvai Sándorné és Papp Szilvia készítette fel az országos seregszemlére.