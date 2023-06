A békéscsabai szakosztályból összesen három fiatal indult a mosonmagyaróvári viadalon.

Gyáni János, a Békés Megyei Kano Judo SE vezetőedzője elmondta, hogy a +81 kilogrammos súlycsoportban győztes Csikós László tagja a serdülő válogatottnak.

– Négy mérkőzést kellett megnyernie ahhoz, hogy diákolimpiai bajnok legyen, közülük az egyik fővárosi fiú volt az egyik legkomolyabb ellenfele, ám őt is legyőzte, uralja ezt a korcsoportot! Remélem, hogy ez így is marad a jövőben is! – mondta a szakember.

Ochkur Polina az 56 kilogrammosoknál lépett tatamira és csak azért nem lett ő is bajnok, mert egy, az új szabályok szerinti hibát vétett azzal, hogy „kihidaltatta” az ellenfelét, s emiatt leléptették.

– A hétközi budapesti válogatott keretedzésen újra találkozott döntőbeli ellenfelével, akit annak rendje és módja szerint le is győzött – jegyezte meg Gyáni János.

A békéscsabaiak harmadik indulója Kertész Lívia volt, aki a +70 kg-osok között próbált szerencsét.

– Lívia is szépen helytállt, négy győzelemmel és egy vereséggel a dobogó harmadik fokára állhatott fel a verseny végén – mondta a Kano SE edzője.

A közeljövőben a szakosztály juniorjaira vár próbatétel, a tervek szerint kettő is: előbb július elején a paksi, majd a grazi junior Európa Kupán lép tatamira Szentandrászki Gréta, Sóczó Rebeka és Artem Horban.