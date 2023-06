Lovassport 40 perce

Távlovaglás: edző és versenyzője is remekelt Bükkösdön

Messze nem sportként, hanem napi szükségletként indult el annak idején a távlovaglás, ma már azonban külön szakágnak számít, országos bajnokságot és természetesen nemzetközi versenyeket is rendeznek. A legutóbbi hazai fordulón a békéscsabai Kökény Pál is nyeregbe pattant és a bükkösdi fordulót 60 kilométeren meg is nyerte.

A távlovaglás alapvetően egy tájékozódási verseny.

A díjugratóként talán jobban ismert Kökény Pál hosszú idő után tért vissza a távlovagláshoz, amiben felettébb sikeresnek mondhatta magát, 2010-ben országos bajnokságot is nyert. A pósteleki Bábolnai Arab Lovasfarm lovasa 60 kilométeren indult a baranyai versenyen, ám, ahogy mondja, ez a táv még csak a kezdet. – Shagya Szemere egy hét éves, fiatal, ígéretes ló, akivel tavaly már négy-öt negyven kilométeres távot is teljesítettem – beszélt lováról Kökény Pál. – Év végén már nyolcvan, jövőre nyolcvan-száz, később százhatvan kilométerig is szeretnék vele eljutni. A lovas elmondta, hogy ezek a távok soknak tűnnek, de a távlovaglás alapvetően lovasbarát szakág. – Egy hatvan kilométeres verseny úgy épül fel, hogy három húsz kilométeres szakaszra bontják és minden húszas után orvosi vizsgálatra kerül sor. A táv teljesítése után csak akkor állítják meg az időt, amikor a ló pulzusa visszaáll a hatvannégyes értékre. Csak ezután léphet át az állatorvosi kapun, ahol hárman is megvizsgálják, s ilyenkor harminc perc pihenőidő áll a ló és lovasa rendelkezésére. Fontos az is, hogy legalább a tizenkét kilométer per órás átlagot tartani kell. A terep egyébként rendkívül változatos volt Bükkösdön, erdős, hegyes vidéken vitt az út. – A távlovaglás alapvetően egy tájékozódási verseny. Békésben nem igazán felkapott, bár Gál Imre tenyésztővel jó néhány évvel ezelőtt már rendeztünk ilyen versenyt Mezőhegyesen – mondta a távlovas. – Országosan azonban népszerű, a bajnoki fordulóban ötven-hatvan induló volt, a hazai mezőny olyan nyolcvan-száz versenyzőből áll. A bükkösdi versenyem izgalmasan alakult, hiszen befutóval ért véget, az utolsó száz méteren nagy csatát folytattam a riválisommal, végül mindössze egy másodperces különbséggel nyertem. Kökény Pál nem csak a saját maga, hanem fiatal tanítványa miatt is izgulhatott, a mindössze tizenhét esztendős Szatmári Petra első 40 kilométeres távját abszolválta. – Annyira újonc még, hogy Mecseknádasdon idén volt a rajtengedély-vizsgája, ahol már ment egy húsz kilométeres távot. Bükkösdön már a minősítésért versenyzett, ehhez két befejezett negyven kilométeres távot kell teljesítenie, az elsőn sikeresen túl van. Az összkép teljesen rendben van, nemcsak a lovas, hanem a ló is most kezdte a versenyzést – beszélt tanítványáról a békéscsabai lovas. A következő országos bajnoki versenyre július 22-én a szintén Baranya vármegyei Husztóton kerül sor.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!