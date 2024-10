Jótékonyság 1 órája

A klublegendák is gyűjtöttek az állatoknak

A Békéscsabai Röplabda SE 2024-ben már több kisebb közös akciót is végrehajtott a Szurkolók az Állatokért Alapítvánnyal együtt, most pedig jön a legnagyobb! Október 31-én, a székesfehérvári MÁV Előre elleni hazai bajnoki mérkőzésre gyűjtést szervez az alapítvánnyal karöltve, és arra buzdítják szimpatizánsaikat, hogy ők is álljanak ki a klubbal a felelős állattartásért!

Gajdács Pál

Bodnár Dorottya és Molcsányi Rita is csatlakozott a BRSE jótékonysági akciójához

– Kérünk minden szurkolót, hogy a meccsre hozzon magával állateledelt és támogassa az alapítvány tevékenységét, de pénzadományt is elfogad a szervezet, ennek céljából egy perselyt is kihelyezünk majd a Békéscsabai Városi Sportcsarnokban. Tegyünk együtt az állatokért! – olvasható a felhívás a BRSE honlapján. Az akcióhoz a BRSE klublegendái, Bodnár Dorottya és Molcsányi Rita is csatlakozott.

