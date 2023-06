A budapesti világbajnokságon való részvétel reményében készülő vágtázók az utánpótlás korosztályban begyűjtötték a két klasszikus számban a két-két legfényesebb érmet. Steigerwald Ernő duplázott, 400 és 200 méteren is bajnok lett, míg klubtársa és edzőpartnere, Nadj Levente két ezüstérmet gyűjtött be. A kettős edzői: Erdős Péter és Adorján László.

Az ifjúsági korosztályban szereplő gyaloglók szintén két aranyéremmel jöhettek haza. Ötezer méteren Kovács Alexandra és Bor Benjámin győzedelmeskedett, mindkét fiatalt Urbanikné Rosza Mária készítette fel.

Az utánpótlás korosztály gyalogló számában bizonyítania kellett Zahorán Petrának, a Magyar Atlétikai Szövetség szakmai vezetése előtt, amit a második helyezésével és elért idejével meg is tett, így készülhet a jeruzsálemi utánpótlás Európa-bajnokságra.

Rúdugrásban az ifjúsági korú Kovács Patrícia kétszer is javított egyéni csúcsot, így edzőjével Bagi Árpáddal örülhettek a szépen csillogó ezüstéremnek.

A Kopp Békéscsabai AC eredményei. U23. Férfi. 200 m. Bajnok: Steigerwald Ernő 21,20, 2. Nadj Levente 21,53. 400 m. Bajnok: Steigerwald Ernő 47,76, 2. Nadj Levente 48,30. Női. 400 m: 8. Szilágyi Patrícia 63,68. 400 m gát: 6. Szilágyi Patrícia 1:09,35. 5000 m-es gyaloglás: 2. Zahorán Petra 24:56,35.

U18. Fiú. 5000 m-es gyaloglás. Bajnok: Bor Benjámin 23:22,03.

Leány. 5000 m-es gyaloglás. Bajnok: 1. Kovács Alexandra 23:06,85. Rúdugrás: 2. Kovács Patrícia 3,60 m. Magasugrás: 8. Csepregi Nóra 1,50 m.

Már beszámoltunk az U20-as korosztály hétvégi besztercebányai válogatott versenyéről, ahol négy békéscsabai is megmérettetett a cseh, lengyel és szlovák atlétákkal. Karsai Gábor 14:05,80 perces egyéni csúccsal meg is nyerte az 5000 méteres síkfutást. Baukó Petra és Csizmazia Áron nemcsak diszkoszvetésben (4., illetve 7. hely), hanem súlylökésben is próbálkozott. Mindketten az 5. helyen végeztek, Petra 12,48, Áron 15,29-es eredménnyel.