Idén is sor került szünidei foglalkozásokra a nagyszalontai árvaházban. Második alkalommal került sorra „apródképző” foglalkozásra, amelyet lovag Gregor László, a Nemzetközi Szent György Lovagrend Békés megyei priorja vezetett.

A gyerekek nagy lelkesedéssel gyakoroltak, tanulták a különböző botos és kardvívásos technikákat a „szivacskardokkal”. A program során részletesen a lovagias viselkedés, a hölgyek tisztelete is szóba került. Akik mind a két foglalkozáson részt vettek, oklevelet kaptak. A gyermekek nagy része régi ismerősként üdvözölte a foglalkozások vezetőit. Nem csak a tárgyi segítség számít, hanem a fiataloknak gyakran hiányzó emberi és erkölcsi nevelés is fontos. – Megérdemlik a segítséget, a gondoskodást, a szeretetet. A szervezők, a tábor támogatói szívesen fogadnak minden hozzájárulást, segítséget! – mondta Gregor László megyei prior.