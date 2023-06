Antal László hagyományőrző alezredes, az orosházi MATASZ szervezet elnöke hívta meg a csapatot, amelyet Shihan Gregor László VIII. Dan, a békéscsabai MATASZ elnöke vezetett. A Szent László tábor – amely elnevezésében is kötődik a település védőszentjéhez és a tábor melletti templomhoz – egész napos tartalmas elfoglaltságot biztosít a nyári szünidőt élvező fiataloknak. A napközis tábor célja: a hazafias értékek közvetítése, átadása, valamint a honvédelem fontossága és szükségessége, megismertetése. Ezért is gondolta a főszervező és a tábor programjainak lebonyolítója, Petrusné Katona Beáta és a honvédelmi programok vezetője, Antal László, hogy egy önvédelemre épülő bemutató hasznos lehet.

A programban keményítő gyakorlatok, karate alapgyakorlatok (kihon), egyéni és csoportos formagyakorlatok (kata), puszta kezes önvédelem, több ember elleni küzdelem, bothasználat, bottámadás és védése, késhasználat, késtámadások védése, nunchaku és sai bemutató, goshin jitsu küzdelem, kick-box küzdelmek, pisztoly elvétele szerepelt.

Mindezek nemcsak az önvédelem és közelharc ügyét, hanem a harcművészet, a BUDO népszerűsítését is szolgálta. A végén a nézők örömmel vettek részt az ütőpajzsok „püffölésében”, rúgásában.

A bemutató utáni megvendégelés csak fokozta a jó hangulatot. A csoport a jövőben is szívesen jön el Szentetornyára.