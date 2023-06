Mivel a négyesfogatok számára minősítő is volt a hétvégi évadnyitó erőpróba, érthetően rájuk fókuszált a szakma. A válogatott kialakítása szempontjából megkülönböztetett viadal változatosan alakult a nemzeti csapatban korábbi években is figyelembe vett négy hajtó között. A vasárnapi akadályhajtás előtt még a mezőhegyesi Papp János vezetett ostorhossznyival, de ez a szám közel sem sikerült úgy a hazaiak kedvencének, mint a szombati maraton, így azután végül minimális különbséggel a dobogóról is leszorult. A győzelmet a legegyenletesebb teljesítményt nyújtó rutinos Dobrovitz József szerezte meg, aki az akadályhajtásban is a legjobbnak bizonyult.

A kettesfogatok között ifj. Veszelszki Gábor a maratonhajtás után vasárnap sem talált legyőzőre, így azután az összetett versenyben is tovább tudta növelni az előnyét. A B kategória vármegyei sikert hozott. Az újkígyósi Makoviczki Richárd az első két napon olyan tekintélyes előnyt alakított ki, hogy zárásként már csak végig kellett mennie a pályán a győzelme bebiztosításához.

Az egyesfogatoknál Rondzik Gábor mindent vitt. A Champions Team hajtója összetettben több mint 20 ponttal előzte meg klubtársát, Mráz László Andrást és újabb 15-tel a hetényegyházi Lantos Gábort.

Eredmények

Akadályhajtás. Egyesfogat (4): 1. Rondzik Gábor (Champions Team LKE) 20,98, 2. Mráz László András (Champions Team LKE) 21,23, 3. Németh Csenge (Canton LK) 22,45. Összetett verseny: 1. Rondzik Gábor 187,26, 2. Mráz László András 208,49, 3. Lantos Gábor 214,98.

Kettesfogat (6): 1. ifj. Veszelszki Gábor (Húskirály Lovasudvar) 6,87, 2. Kovács Szabolcs Tamás (Hortobágyi LSE) 13,49, 3. Sánta István (Mágori LK) 13,63. Összetett verseny: 1. ifj. Veszelszki Gábor 167,95, 2. Jámbor Vilmos (Id. Jámbor Vilmos LSE) 177,58, 3. Kovács Szabolcs Tamás 189,36.

B-kategória (6): 1. Dóka Zoltán (Balmazújvárosi Délibáb H és LSE) 6,00, 2. Szabó Zoltán (Mindszenti LK) 9,82, 3. Makoviczki Richárd (Aranykalász LC) 14,94. Összetett verseny: 1. Makoviczki Richárd 166,68, 2. Szabó Zoltán 187,80, 3. Némedi György (Tápiószőlősi BL SE) 198,57.

Négyesfogat (11): 1. Dobrovitz József (Vecsési SE) 3,00, 2. ifj. Dobrovitz József (Vecsés SE) 3,00, 3. Lázár Zoltán (Lázár Lovaspark SE) 6,58, 4. Papp János (Mezőhegyesi Ménes KH SE) 14,05. Összetett verseny: 1. Dobrovitz József 175,76, 2. Lázár Zoltán 179,18, 3. Dobrovitz József 183,27, 4. Papp János 184,71.