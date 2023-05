A csabai klub fiataljai derekasan helyt álltak a számukra csak félig szokatlan versenyszámokból álló eseményen, amit alátámasztanak az alábbiakban közölt eredményeik.

Gyuricza Kira az újonc II. lányok (200 méter úszás, 1500 méter futás, 30 induló) között a 2. helyen ért célba. Kira most indult először Aquatlon ob-n és rögtön korosztálya második legeredményesebb versenyzője lett. Bende Máté az újonc I. fiúk (100 m úszás, 1000 m futás, 27) kategóriájában a tavalyihoz hasonlóan, most is elhozta a második helyezést összetettben. Bende Zsombor a gyermek I. fiúk (300 m úszás, 2000 m futás, 46) között a 11. helyen zárt összetettben. Mázor Milán a gyermek II. fiú (300 m úszás, 2000 m futás, 33) korcsoportban a kiváló 4. helyet szerezte meg a mezőny legjobb, 6:34,75 perces futóidejével. Klokocs Kata a gyermek II. lány (300 m úszás, 2000 m futás, 32) kategóriában ugyancsak 4. helyen zárt az összetettben.