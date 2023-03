Április 1., szombat, 13.00:

Szeghalmi FC (6.)–Medgyesbodzás SE (7.)

Földesi Ambrus, a Szeghalmi FC edzője: – Alakul a csapatunk, legutóbb Szarvason is öt helyzetet dolgoztunk ki. Ugyanúgy készülünk most is, bár a heti munkát megnehezítette az, hogy vannak sérültjeink, betegeink és Tatár Sándor, illetve Cserna Richárd személyében sárga lapok miatt eltiltottjaink is. Mindenkitől maximális teljesítményt várunk, szeretnénk jó eredménnyel zárni a szombati mérkőzést.

Mazán Zoltán, a Medgyesbodzási SE edzője: – Szeretnénk nyerni, már csak a múltkori fiaskó miatt is. Sajnos meglehetősen rövid a kispadunk, Juhász Krisztiánnak elszakadt a keresztszalagja, és Varga Viktornak is térdproblémái vannak, míg Nagy Levente meghúzódott. Dunai Zoltán családi okok, Szabó Szilárd iskolai elfoglaltság miatt nem fog játszani. Éppen csak hogy megleszünk tehát, ezért igyekszünk ifistákat is bevonni a játékba.

Gyomaendrődi FC (5.)–Orosházi MTK-ULE 1913 (2.)

Karászi László, a Gyomaendrődi FC edzője: – Minden mérkőzést meg akarunk nyerni, így az Orosháza ellenit is. A bajnokság előtt a szombati ellenfelet tartottam a bajnokság favoritjának. Igyekszünk agresszívan, már az ellenfél térfelén letámadni és kontrákat vezetni. Aztán meglátjuk, hogy ez mire lesz elég.