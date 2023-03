A másik újonc NEKA együttesét fogadta alsóházi kulcsmérkőzésen szombat este a női kézilabda élvonalban a Békéscsabai Előre NKSE. Tekintve, hogy játéknap előtt a 14 csapatos NB I.-ben 10 ponttal a már bentmaradást érő 12. helyen álltak a lila-fehérek, míg a békéscsabai születésű és nevelésű, korábbi klasszis válogatott beálló, Bohus Beáta által irányított balatonboglári fiatalok három ponttal az utolsó pozíciót foglalták el, egyértelmű volt a kezdés előtt, hogy mindkét félnek égető szüksége van a győzelemre az első osztályú tagság megőrzése szempontjából.

A Mályvavirág Alapítvánnyal való közös együttműködésnek köszönhetően az eheti nőnap alkalmából a csabai játékosok ismét a méhnyakrák megelőzésének fontosságára hívták fel a figyelmet, ezért mályvavirágos pólóban melegítettek be.

Álmosan, enerváltan, lassan, pontatlanul és idegesen kezdett az Előre. Papp Bálint együttese öt és fél perc elteltével szerezte meg első gólját, amikor a NEKA már három nullára vezetett. Viszonylag hamar sikerült azonban megnyugodnia az ellenfelét sokáig csak üldöző hazaiaknak, akik a 20. perchez érve átvették a vezetést és három góllal elléptek – Gyimesi Kitti két pazar átlövésből talált be, majd a balszélső Hajtai Vanessza is megvillant. Sokat jelentett, hogy összeállt és keményebb lett a csabai védekezés és a támadójáték is ötletesebbé és precízebbé vált, így négygólos előnnyel vonulhattak pihenőre a lilák a szünetben.