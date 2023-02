A vármegyei polgármester válogatott egyébként remekül helytállt a tornán, a Fradi ellen 5:5-ös döntetlent ért el, a Honvédtól pedig ugyan kikapott 4:0-ra, de azon a meccsen sem vallott szégyent. A két nagy csatáját pedig a Honvéd nyerte 5:2-re az FTC ellen.

A zöld-fehérek csapatvezetője Bánki József „Dodi” elmondta, szenzációsan, nagyon nagy szeretettel fogadták őket Békésen.

– Már az első megkereséskor éreztem Ásós Gézán, hogy élete egyik régi álmát váltja valóra – tette hozzá, majd elárulta tavaly négy alkalommal is járták Békés megyében. – Óriási öröm, hogy mennyi Fradi szurkoló van, ami mindig megemeli a lelkünket, a fradizmus apáról fiúra, nagyapára unokára száll – tette hozzá.

A zöld-fehérekkel ott volt Békésen az 1975-ös KEK döntős csapatból Mucha József, aki később edzője is volt a csapatnak. A nézők láthatták az 1995-ös BL-csapatból Telek Andrást, Nyilas Eleket, a korábbi kiváló gólvágót Fischer Pált, a békési kötődésű Balog Zoltánt, Bojan Lazicsot és Józsi Györgyöt. Bánki József szólt arról, hogy pályára lépett Ferencváros számukra „örökös polgármestere”, a korábbi polgármester Bácskai János is. Mint megtudtuk, a következő hónapokban is jönnek majd Békés megyébe, Békésszentandrásra, illetve terveznek egy orosházi utat is.

A Honvédban játszott, nem is akárhogyan a gyulai születésű Árgyelán János „Mazsi”, aki annak idején a Békéscsaba színeiben lett az év labdarúgója.

Évente olyan húsz alkalommal járunk különböző tornákra hol Honvéd öregfiúk, hol Détári és baráti néven, s mindig igyekszünk megidézni a régi idők fociját

– emelte ki. A Honvédban a teljesség igénye nélkül Kovács Kálmán, Csehi Tibor, Bárányos Zsolt, Plókai Attila, Dubecz János, Pisont István is pályára lépett, Détári Lajos pedig edzőként vett részt a tornán.

Árgyelán János kiemelte, pályafutása minden részére szívesen emlékszik, ma is Békéscsabán él, a városban mindenki ismeri. A Honvédban csodálatos időszakot töltött el, ahonnan a legerősebb barátságok maradtak meg számára.

Újpesten bajnokságot nyertünk, a Honvédban pedig a gólom Magyar Kupa győzelmet jelentett

– fejtette ki a játékos.