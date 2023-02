– Benne volt a levegőben, hogy ez történik. Próbáltunk a végsőkig kitartani a folytatás mellett, de végül be kellett látnunk, hogy tizenkét-tizenhárom emberrel nincs értelme folytatni – mondta érdeklődésünkre a felnőtt és az U19-es csapatot edző Balogh Csaba.

– A tél folyamán Kollát Róbert eligazolt Lőkösházára, a két fiatal sarkadi, Kovács Máté, illetve Kiss Gábor pedig Békéscsabára. A fiatal Diósi Karcsival sem számolhattunk súlyos sérülése miatt, majd Szilágyi Leventét is megkeresték Szabadkígyósról. Sajnos azt kell, hogy mondjam, az edzéseket többen nem vették komolyan, a keddi foglalkozásra is mindössze tizenegy játékos gyűlt össze. A rutinosabb játékosok közül sokan kitartottak, de látva a helyzetet, Kurta Lali és Komlósi Miki is bejelentette, hogy mivel más csapattól is keresik őket, eligazolnak. Ekkor már nem volt más választás, mint a visszalépés.

Balogh Csaba hozzátette, az utánpótlás-csapatokat az U9-től az U19-ig tovább működtetik.

– A nyáron majd meglátjuk, hogy érdemes-e újra felnőttcsapatot verbuválni, mert hogy erről azért nem mondunk le. Abban az időszakban könnyebb igazolni is, s ha a megye háromból elindulva is, de szeretnénk majd újra építeni a felnőtt labdarúgást.

A szakembertől megtudtuk, hogy a tavaszi rajt idejére tervezett tisztújító közgyűlést várhatóan később tartják meg.

– Nagyon bízunk a felkért, de még nem megválasztott vezetésben, hogy jó gazdája lesz a Kinizsinek, s a csapataink méltó folytatói lehetnek a szép sarkadi futballhagyományoknak. 1984-ben, nyolc évesen igazolt le a Kinizsi, azóta rövidebb megszakításokkal előbb játékosként, majd szinte az összes korosztály irányítva edzőként is végig itt dolgoztam. Az a célom, hogy ezután is tegyek a sarkadi labdarúgásért – fűzte hozzá Balogh Csaba.