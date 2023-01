Pelé nagy hatást gyakorolt nemcsak kortársaira, hanem a későbbi korok futballistáira is, Schneider István, a Békéscsabai Előre Spartacus 1974-ben élvonalba jutott csapatának egykori csapatkapitánya is kedvencei között tartotta számon.

– Azonnal beugrik az 1958-as svédországi világbajnokság brazil–svéd döntője, ahol az öt–kettőre megnyert mérkőzésen tizenhét évesen két gólt lőtt. Az egyiket egy fantasztikus esernyőcsel után a lehulló labdát kapásból vágta a hálóba – idézte fel a Pelé tétmeccsen lőtt 1281 (más számítások szerint 1284) találata között ma is a top 10-ben számon tartott gólját. – Azon a vébén gólt lőtt Walesnek és a franciák ellen pedig mesterhármast ért el. Fiatal futballistaként lenyűgözött a csodálatos futballja, nagy motivációt adott nekem, de a világon sok ezer labdarúgónak is.

Schneider István szerint Pelé egyedülálló egyéniség volt nemcsak a pályán, hanem később is, akinek Sao Paulóban 1966-ban még életében szobrot állítottak.

– Nemcsak a futballpályán, hanem a közéletben is otthonosan mozgott – folytatta az egykori csabai játékos. – 1994 és 1998 között Brazília sportminisztereként is dolgozott. Illik rá a mondás, hogy a futballt fejjel játsszák, Pelé mentálisan is nagyon erős volt, gondolkodott a pályán. Sajnos élőben nem láttam játszani, de előttem van a sok-sok megmozdulása, cselei – emlékezett Schneider István arról az egykori klasszisról, aki mindkét lábával egyformán jól lőtt, cseleivel az őrületbe kergette ellenfeleit, és improvizációs készsége sem volt akármilyen, az ellenfél védői soha nem tudták előre, hogy mi várható tőle.

– Az 1966-os angliai világbajnokságon nem játszott a mieink ellen, azt a csoportmérkőzést a magyar válogatott nyerte három–egyre. Egy budapesti fogadáson volt egy jelenet, amikor apró mozdulatokkal fejelgette a labdát. Nagy veszteség a halála, a futball óriási egyénisége hagyott itt bennünket.

Az NB III. Keleti csoportjában az élmezőnyben telelő Körösladány MSK vezetőedzője, Ekker Attila még nagyon fiatal volt, amikor a brazil legenda a pályán ejtette ámulatba a világot, de szerinte aki valaha is foglalkozott a futballal, az tudott róla és ismerte a zseniális megoldásait.

– Pelé mindig megelőzte a korát, előtte haladt – szögezte le a tréner. – A játékának a minősége túl nőtt a kortársain, mindenkinél komplexebb futballista volt, ezért emelkedhetett legendává, továbbá az emberi kvalitásai miatt is. Nálam azért nem lehet egy lapon emlegetni ebből a szempontból Pelét Maradonával például. Szerintem az emberi szempontok döntően befolyásolják, hogy hová lehet kalibrálni egy játékost, egy személyiséget világszinten. És valamit csak jól csinálhatott Pelé, hogy a világon rosszat róla nem lehetett hallani, még életében sem.