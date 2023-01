Ebben szerepet játszik az is, hogy klubot váltani csak abban az esetben lehet, ha az átadó sportszervezet hozzájárul az átigazoláshoz. Az MLSZ Békés Megyei Igazgatóság tájékoztatójából kiderült, hogy a téli átigazolási időszak mind a felnőtt és valamennyi utánpótlás korosztályban is egységesen január 15-től február 14. éjfélig tart. Ez az időszak vonatkozik a felnőtt és utánpótlás futsal-játékosokra is.