Az SSC Palmberg Schwerin a szerb Zseljezsnicsar Lajkovac, a Swietelsky-Békéscsaba a bosnyák Bimal-Jedinstvo Brcko csapatán jutott túl a CEV-kupában, hogy szerdán este először Németországban egymás ellen játszanak a legjobb 8 közé jutásért.

Azonnal felvette a versenyt a Békéscsaba márkás német ellenfelével, az első játszma első szakaszában Tóth Gábor vezetőedző remek challenge-e után már két ponttal is vezetett. A németek azonban hamar váltottak, apró lépésekkel, de elléptek vendégeiktől, a hajrában már hét pont is volt a két csapat közötti differencia. Tóth Gábor cserékkel próbált operálni, Glemboczki Zóra és Viktoria Olinyik is pályára lépett, a csapat azonban későn kapott észbe, mert bár három pontra sikerült felzárkózni, a németek nem hagyták kiénekelni a sajtot a szájukból.

Hasonlóképpen kezdődött a második játszma, mint az első, a csabaiak szép támadások után egyre másra szerezték a pontokat. Hiába vezetett azonban három egységgel is a magyar együttes (időt is kellett kérnie a németek edzőjének), a Ruddins vezérelte németek még a szett derekán befogták vendégeiket. Drpáék azonban nem hagyták ellépni a Schwerint, kiváló játékkal fordítottak az álláson, sőt Drpa labdájával még szettlabdához is jutottak. Idegőrlő hajrá következett, újabb – csabai szempontból – kellemetlen fordulattal, és az elhúzódó csata után már 2:0-s német vezetést mutatott az eredményjelző.

Mintha minden kedvét elvette volna a csabai csapatnak az elveszített második játszma, legalábbis ez szűrhető le abból, amit a harmadik felvonásban mutatott. Az igyekezettel ezúttal sem volt baj, de már nem tudták akkora erőbedobásra késztetni a Schwerint, mint az első két játékban. Végig 2-3 pontos távolságból követte ellenfelét a BRSE (ehhez az ellenfél rontásai is kellettek), de akkora pluszt már nem tudott hozni a játékba, amivel kikényszeríthette volna a negyedik szettet.

A magyar csapatnak Békéscsabán legalább három szettet, valamint az aranyszettet is meg kell nyernie, és csak egyet veszíthet, hogy meglegyen a továbbjutás.