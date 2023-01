Ilyen menetelésről egyelőre még fölösleges álmodozni, mert előbb szerdán egy rendkívül nehéz küldetést kellene teljesíteni. A nyolcaddöntő első schwerini mérkőzésén hiába volt a második szettben labdája az egyenlítéshez a Swietelsky-Békéscsabának, azt nem sikerült kihasználni, a játszmák végét rendre a német csapat bírta jobban.

A csabai lányok nem törődtek bele a vereségbe, s ugyanúgy készülnek, mint eddig. Molcsányi Rita csapatkapitány már percekkel a németországi mérkőzés után azt ígérte, hogy a visszavágón végig harcolni fognak:



Akadtak lehetőségeink, de sajnos nem tudtuk ezeket kihasználni, viszont végig harcoltunk. Minimum ennyire kell majd otthon is, keményen fogunk készülni a hazai meccsre

– nyilatkozta akkor.

Tóth Gábor vezetőedző szerint a csapatnak hinni kell magában.

– Ha nem hiszünk a sikerben, akkor nem fog működni sem – jegyezte meg a klub hivatalos oldalán. – Egységes együttműködésnek kell létrejönnie, hiszen ez egy hatalmas lehetőség a játékosoknak, a stábnak és a klubnak arra, hogy megmutassuk nemcsak azt, hogy versenyképesek vagyunk, hanem hogy a nagy kihívásokat sikerrel tudjuk venni. Apróbb változtatásokat fogunk eszközölni, nagyobbat nem, mert annak nincs értelme. Kicsit megpróbáljuk hatékonyabbá tenni és optimalizálni a támadásainkat és ugyanolyan agresszívan kell nyitnunk, mint Schwerinben. Hatalmas feladat, de akkor is hinnünk kell magunkban és keresztül kell vinnünk a saját akaratunkat. Ha a hibáink számát ugyanúgy lent tudjuk tartani, akkor megfordulhat az ottani tendencia. És ha adódik egy lehetőségünk, azt azonnal ki kell használni, mert nem biztos, hogy lesz több.

A vezetőedző pozitív példaként említette a szombati Nyíregyháza elleni mérkőzést.

– Megmutattuk, hogy mindannyian harcosok vagyunk – folytatta a tréner. – Akkor sem adtuk fel, amikor hátrányba kerültünk, tempót váltottunk és úgy fordítottunk. Ezzel is tudjuk fejleszteni a csapatszellemet, és így lépésről lépésre közelebb kerülhetünk ahhoz a szinthez, ahova el szeretnénk jutni. Ami nagyon fontos, hogy felálltunk a nagy bajból, ebbe tudunk a jövőben is kapaszkodni. Nyilván fontos lett volna a három pont és a kicsivel több pihenés is, viszont volt tartásunk, harcoltunk és egységet mutattunk, ez sokat számít. A fejlődéshez kell, hogy minél több ilyen helyzettel szembesüljünk, ezeket keressük, igaz, most olyan helyen találtuk meg, ahol nem számítottunk rá. Kellenek ezek a kritikus helyzetek. Azért nyertünk, mert a harmadik szettől kezdve a csapat összekapaszkodott és vállt vállnak vetve küzdött.

Ha a visszavágón egy szettet nyer a Csaba, a röplabda sajátossága miatt akkor sem lenne elég egy 3:0-s csabai siker, mert ekkor is aranyszettet kell vívni, ám a mai csapat is bebizonyíthatja, hogy nem csak 2018-ban történnek csodák a csabai sportcsarnokban, hanem 2023-ban is!

A szerda este a Békéscsabai Városi Sportcsarnokban kezdődő Swietelsky-Békéscsaba–SSC Palmberg Schwerin mérkőzést a török Meryem Pelenk Tekol és a cseh Zdenek Grabovsky vezeti.