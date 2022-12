Bár már nagyon közel az év vége, ebben az időszakban is rendeznek nívós nemzetközi versenyeket a sportágban. A Békés Megyei Harcművész Szövetség tagjai közül a Békéscsabai József Attila Lakótelepi TSE kick-box point-fighting csapatának versenyzői Debreczeni Dezső vezetőedző irányításával Bulgáriában, a Plovdiv Open Christmas Tournament 2022 nemzetközi viadalon szerepeltek.

A bajnokságon hat nemzet 26 klubjának 354 versenyzője 706 nevezéssel vett részt összesen. A bolgár megméretés jó felkészülést jelentett a jövő évi versenyszezonra is egyúttal. A megyei harcművész szövetség beszámolója szerint a bolgár kick-box az utóbbi időben nagyon sokat fejlődött, a legutóbbi utánpótlás-világbajnokságon is az élen végzett Bulgária az éremtáblázaton a magyarok előtt. Debreczeni Dezső vezetőedző is elmondta, hogy a bolgárok a kick-box világ élmezőnyébe tartoznak, úgy hogy jó felkészülést jelentett nekik a plovdivi verseny az év végén is. A szakember nagyon elégedett a csabai csapattal, mert a vártnál jobban teljesítettek a versenyzők. Nem egy JALTE-tehetség átmentette a jó őszi formáját, kiválóan küzdött.

Debreczeni hasznosnak ítélte a túrát. Ezen kívül elmondta, van olyan versenyző, aki jövőre korosztályt illetve súlycsoportot is vált, így most mutatta meg magát ebben a korosztályban és jól tudta zárni az évet. Azonban mostantól készülni kell a következő évre is, hiszen zajlik a gyakorlás az övvizsgára, kevesebbet tudnak a küzdelemmel foglalkozni, de most legalább egy színvonalas versenyen szerepelhettek, így nem jöttek ki a formából, ugyanis februárban már kemény ranglistaversenyen kell helytállniuk a fiataloknak. Mindent egybevetve, szakmailag sokat ért a plovdivi viadal, amelyen sikerült a jó kapcsolatot is tovább építeni a rendező klubbal, ami ugyancsak biztató lehet a jövő szempontjából.

A békéscsabai klub az éremtáblázat harmadik helyén végzett 12 arany-, 8 ezüst- és 11 bronzéremmel, a rendező bolgár Star team és Masaru klubok mögött.

A békéscsabai érmesek. Point-fighting-szabályrendszer. Felnőtt. 63 kg: 2. Malatyinszki Bendegúz, 3. Viczián Dániel. 69 kg: 3. Viczián Dániel. Juniorok. 63 kg: 1. Viczián Dániel, 2. Malatyinszki Bendegúz. 69 kg: 3. Viczián Dániel. 50 kg: 3. Petró Lili. 55 kg: 3. Petró Lili. 65 kg: 3. Csüllög Dorina. 70 kg: 2. Csüllög Dorina. Kadét-2 (ifjúsági). 47 kg: 3. Matuska Máté. 52 kg: 3. Matuska Máté. 63 kg: 3. Csiernyik Zsombor. 32 kg: 1. Debreczeni Frida. 46 kg: 2. Fördős Jázmin. 65 kg: 1. Jancsó Lili. +65 kg: 1. Jancsó Lili. Kadét-1 (serdülő). 32 kg: 1. Szikora Bence. 37 kg: 1. Petró Bálint, 2. Szikora Bence. 42 kg: 2. Petró Bálint. 32 kg: 1. Debreczeni Frida. 37 kg: 3. Debreczeni Frida. +47 kg: 1. Jancsó Lili. Gyermek korosztály. 30 kg: 1. Szikora Gergő. 33 kg: 1. Szikora Gergő. 36 kg: 3. Stir István. +36 kg: 2. Stir István. 33 kg: 1. Debreczeni Lilla. 36 kg: 1. Debreczeni Lilla. Kezdő kategória. 32 kg: 2. Petró Laura.