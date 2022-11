Ezúttal is értékes eredményekkel gazdagodtak a Békés megyei tehetségek. Halustyik Cintia mind a puszta kezes, mind a fegyveres kategóriában ezüstérmes lett. Jól sikerült az első gyakorlata, de most mentálisan valamivel kevesebbet nyújtott. A fegyveres gyakorlat során már pörgött, s bár elejtette a fegyvert, levonással együtt is második lett.

Kotvics-Varga Máté akrobatikus technikáit szépen hajtotta végre, de kéztechnikája lelassult és negyedik lett, ami dicséretes. Brezovszky Zoltán hetedik lett a pusztakezes és hatodik a fegyveres kategóriában.

Összességében a magyar formagyakorlat válogatott eredményes volt, az orosháziak két csapatarany mellett, öt ezüst- és egy bronzérmet szereztek. Elégedett lehetett Puravecz Péter, úgy is, mint a magyar kick-box formagyakorlat válogatott szövetségi kapitánya és úgy is, mint az orosháziak klubvezetője és edzője.