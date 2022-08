A Dorog az a csapat, amely valamilyen módon mindig kiharcolta a bennmaradást, így gyakorlatilag bárkit-bárhol meg tud lepni, igaz ez még akkor is, ha idén még egyelőre nem remekel, egyetlen győzelmét a Szentlőrinc ellen jegyzi. Az ellenfél keretéből ismerős lehet Paudits Patrik és Lustyik Levente is, hiszen korábban mindketten szerepeltek Békéscsabán. A két csapat utoljára idén januárban találkozott egymással, a Kórház utcában 4–1-re a Békéscsaba nyert.

– Ugyanúgy készültünk a soron következő hazai mérkőzésre, mint bármelyik másikra – bocsátotta előre Brlázs Gábor, a Békéscsaba vezetőedzője. – Nem lesz könnyű dolgunk annak ellenére, hogy nem kezdte jól a bajnokságot a Dorog. Tudjuk, hogy jó csapat, láttam néhány mérkőzésüket, melyekből többet akár meg is nyerhettek volna. Szervezett, fegyelmezett együttesről van szó, amelyik agresszív játékstílusban fociznak, úgyhogy igen nehéz dolgunk lesz. Azok a minőségi támadóik nekik is megvannak, akik el tudnak dönteni egy-egy meccset, úgyhogy rájuk külön figyelünk majd és megpróbálunk kiemelten felkészülni a pontrúgásokra, mert talán ezek a legveszélyesebbek ránk nézve. A hazai pálya előnye természetesen velünk lesz, hiszen szurkolóink az előző két mérkőzésen is szép számban megjelentek. A szurkolást megpróbáljuk majd egy újabb győzelemmel meghálálni! – mondta a klub hivatalos honlapján a szakember.

Fenyvesi László, a Dorogi FC vezetőedzője szerint bátor, lendületes csapat a Békéscsaba, amely idén sokgólos mérkőzéseket játszik. – Több veszélyes támadójuk is van a keretben, akiket nem könnyű egyik csapatnak sem megállítani. Nem lesz egyszerű dolgunk, de szeretnénk elindulni felfelé a tabellán, így pontot, pontokat kell hazahoznunk a Viharsarokból.

A hazaiaknál Kitl Miklós veszélyeztetett helyzetben van, hiszen négy sárga cédulával rendelkezik. Talpalló Norbert és Máris Dominik kisebb sérüléssel bajlódik, de várhatóan játékra készek lesznek. A mérkőzés játékvezetője Nagy Norbert lesz, segítőinek Szabó Dánielt és Nagy Viktort jelölték ki.